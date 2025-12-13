محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج

يستضيف ملعب “آنفيلد” مواجهة ليفربول أمام برايتون في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول

وشهدت قائمة ليفربول لمباراة برايتون، الملقب بـ"طيور النورس"، عودة النجم المصري محمد صلاح بعد غيابه عن مواجهة إنتر ميلان في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عقب جلوسه على مقاعد البدلاء أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

أرقام مميزة لصلاح أمام برايتون

ويُعد فريق برايتون من الفرق التي تألقت أمامها موهبة محمد صلاح، حيث واجههم في 18 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 10 لقاءات، مقابل 4 هزائم و4 تعادلات.

وأسهم النجم المصري، البالغ من العمر 33 عامًا، في 17 هدفًا أمام برايتون، بتسجيل 10 أهداف وصناعة 7 أهداف أخرى.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط، متفوقًا بفارق الأهداف.