رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي بطحانوب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجي بقرية طحانوب، وذلك خلال جولته اليوم بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.

وخلال تفقده للمركز، أشارت الدكتورة/ إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية إلى أن هذا المركز يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن 9 مجمعات خدمية بنطاق مركز شبين القناطر.

وقالت نائب المحافظ: يعد المركز التكنولوجي بطحانوب نموذجاً متكاملًا يهدف إلى تجميع الخدمات الحكومية والمدنية للمواطنين في مبنى واحد حديث ومميكن؛ لتيسير حصول أهالي طحانوب والقرى المجاورة على الخدمات الأساسية، وتقليل التنقل إلى مركز المدينة، كما يهدف إلى تحويل التعاملات الحكومية من تعاملات ورقية تقليدية إلى تعاملات رقمية ومميكنة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

واطلع رئيس الوزراء على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، حيث أشارت الدكتورة/ إيمان ريان إلى أن المركز يحتوي على (وحدة محلية لخدمة القرية – مكتب تموين – شهر عقاري – سجل مدني – مكتب بريد حديث – مكتب شئون اجتماعية)، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 9 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100% وبدأ التشغيل الفعلي.