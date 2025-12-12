قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
ريفيان تعرض وظيفة لا تفوت.. اركب سيارة آلية مقابل 50 دولار شهريًا

ريفيان
ريفيان
عزة عاطف

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز تقنيات القيادة الذاتية، أعلنت شركة "ريفيان" (Rivian) عن إطلاق خطة جديدة تسمى "أوتونومي بلس" (Autonomy+)، والتي تهدف إلى تحويل السائق إلى مجرد راكب في سيارته الكهربائية مقابل اشتراك شهري. 

ويأتي هذا الإعلان خلال أول "يوم للقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي" نظمته الشركة، والذي قدم لمحة واضحة عن رؤيتها المستقبلية التي تركز على الأتمتة الكاملة.

مكافأة شهرية للتحرر من المقود

سيتم تقديم تقنية القيادة بدون استخدام اليدين العالمية (Universal Hands-Free Driving) من "ريفيان" عبر خدمة اشتراك تحمل اسم "أوتونومي بلس" بتكلفة تبلغ 49.99 دولاراً أمريكيًا شهريًا. 

وبموجب هذا الاشتراك، سيتمكن مالكو سيارات "ريفيان" من تفعيل القيادة الذاتية بالكامل دون تدخل بشري على أكثر من 3.5 مليون ميل من الطرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

وهذا التوسع الهائل في تغطية الطرق المتاحة للاستخدام يؤكد جاهزية التقنية الجديدة وقدرتها على العمل في بيئات طريق متنوعة.

التقنية الجديدة: قيادة بدون استخدام اليدين ومستقبل المستوى الرابع

أكدت "ريفيان" أن الخدمة الجديدة ستمكن قريبًا ميزة القيادة بدون استخدام اليدين على هذا النطاق الواسع من الطرق. 

وتعد هذه الخطوة جزءًا من هدف أسمى أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة، آر جاي سكارنج (RJ Scaringe)، وهو تطوير نظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع (Level 4). 

ويعني نظام المستوى الرابع أن المركبة ستكون قادرة على أداء جميع مهام القيادة في ظروف معينة دون الحاجة إلى تدخل بشري على الإطلاق، مما يجعل السائق ركابًا فعليين في العديد من السيناريوهات.

لم تقتصر إعلانات "ريفيان" على الخدمة المدفوعة فحسب، بل شملت أيضًا تحديثات جذرية للبنية التحتية التقنية لمركباتها. 

فقد كشفت الشركة عن خطط لإطلاق شريحة جديدة (New Chip) مصممة خصيصاً لتعزيز قدرات المعالجة اللازمة لتشغيل أنظمة القيادة الذاتية المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "ريفيان" عن تطوير مساعد جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI-powered assistant)، والذي من شأنه أن يعزز التفاعل بين السائق والمركبة، ويحسن تجربة المستخدم الشاملة داخل السيارة. 

هذا التكامل بين الأجهزة المحدثة والذكاء الاصطناعي يضع الأساس لتحقيق طموحات "ريفيان" في الوصول إلى الأتمتة الكاملة.

ريفيان وظيفة قيادة السيارة السيارة الكهربائية سيارات

