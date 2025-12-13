ضبط 23 شركة سياحية بدون ترخيص ونصبت على المواطنين

أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 23 شركة سياحية بدون ترخيص لقيام القائمين عليها بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.



وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قد أكدت قيام 23 شركة بدون ترخيص بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات وجوازات سفر ودفاتر إيصالات إستلام نقدية وبرامج حج وعمرة ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي.