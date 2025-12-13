إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق "توك توك" بالجيزة إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل سائق "توك توك" ، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

تفاصيل القضية..

وجاء في التحقيقات، أن المجني عليه كان يقوم بتوصيل المتهمين على متن دراجته النارية، وعند توقفه أمام قاعة أفراح بناءً على طلبهما، أشهر المتهم الأول سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، فيما حاول المتهم الثاني تهديده بسلاح أبيض مطواة، ومع مقاومة السائق، أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا استقر في رأسه، ليسقط قتيلًا في الحال، قبل أن يفر المتهمان بالدراجة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهمين، حيث اعترفا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وحيازتهما أسلحة بيضاء، إلى جانب تورطهما في وقائع سرقة دراجات نارية أخرى، وتم ضبط عدد منها بناءً على إرشادهما، كما أن المتهمين تخلصا من الدراجة عقب ارتكاب الجريمة لإبعاد الشبهة الجنائية، فيما تواصل النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية.