حوادث

أسرة واحدة.. تسريب غاز يصيب 4 أشخاص باختناق في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

اصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، باختناق وضيق في التنفس؛ إثر تسرب غاز من سخان داخل منزلهم بقرية الشيخ خليفة دائرة مركز شرطة سوهاج؛ ما استدعى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول أسرة كاملة تعاني من أعراض اختناق وضيق شديد في التنفس؛ نتيجة الاشتباه في تسرب غاز داخل مسكنهم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين استقبال المستشفى لكل من:" س ح، 26 عامًا، ربة منزل، مصابة بحالة ضيق في التنفس ورعشة بالجسم، وزوجها م م، 30 عامًا، مصاب بحالة اختناق وضيق في التنفس مصحوب باضطراب في درجة الوعي، ونجليهما ح، 6 سنوات، وهـ 4 سنوات"، حيث ظهرت على الطفلين أعراض ضيق في التنفس نتيجة استنشاق الغاز.

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الواقعة يرجع إلى تسرب غاز من سخان داخل الشقة السكنية أثناء تواجد الأسرة بالمنزل؛ ما أدى إلى تراكم الغاز وحدوث حالات الاختناق، دون وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية، فيما أكد مصدر طبي أن حالتهم مستقرة وجارٍ متابعة تطورات وضعهم الصحي.

وبسؤال الزوج، أقر بمضمون ما أسفرت عنه التحريات، مؤكدًا عدم اتهامه لأحد بالتسبب في الواقعة، مرجعًا ما حدث إلى خلل مفاجئ في السخان وتسرب الغاز داخل الشقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسريب غاز غاز

بالصور

فيديو

