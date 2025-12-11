قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استياء أهالي سوهاج من عامل أسانسير نفق المخبز الآلي بعد تزايد شكاوى التحرش

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي محافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، عقب تزايد الشكاوى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن ما وصفوه بـ"سلوك غير لائق" يمارسه عامل الأسانسير في نفق المخبز الآلي، الواقع بالمنطقة الغربية من المحافظة، حيث اتهمته عدد من السيدات بالتحرش اللفظي والجسدي بالطالبات والفتيات، واستغلال تواجده داخل المصعد للالتصاق بهن.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى منشورات متداولة على موقع "فيسبوك"، كشفت عنها إحدى السيدات التي قالت إنها لاحظت بنفسها عدة مرات وجود تصرفات مريبة داخل الأسانسير، مؤكدة: "الراجل اللي فيه متحرش ويستغل الطلبة البنات ويركبهم ويقعد يملى الأسانسير عشان يتزنق في البنات... الراجل دا بحق الله مش محترم"، مطالبة الأهالي بالحذر وتنبيه بناتهم خاصة الأطفال.

ماذا حدث؟

ولم يتوقف الأمر عند شهادة واحدة، بل تتابعت الشكاوى، حيث نشرت سيدة أخرى منشورًا مطولًا روَت فيه واقعة تحرش خطيرة حدثت أمامها داخل أسانسير نفس النفق، مؤكدة أنها كانت برفقة ثلاث سيدات وطفلة صغيرة، مشيرة إلى أن العامل توجه إلى الطفلة وسأل عنها ثم أمسكها من ذراعها بطريقة وصفَتها بأنها "غريبة ومشبوهة"، ثم بدأ في ملامستها بشكل غير مقبول.

وأضافت صاحبة الشكوى أنها تدخلت سريعًا، وسحبت الطفلة من يد العامل، وقالت له: "من غير أي تلامس... عيب كده"، مشيرة إلى أن العامل حاول في نهاية الرحلة التربص بالطفلة عندما أصبحت آخر من يهمّ بالنزول من الأسانسير، إلا أنها منعت ذلك وخرجت معها أولًا حرصًا على سلامتها.

وأكدت السيدة أن العامل يمارس بحسب وصفها تحرشًا لفظيًا ومعاكسات متكررة، ويترك كبار السن دون مساعدة، بينما يحاول النزول بأي فتاة بمفردها، وهو ما دفعها لمطالبة المسؤولين بالتحرك الفوري وتغيير العاملين بالنفق، حفاظًا على النساء والفتيات اللاتي يمررن من المكان يوميًا.

وطالب أهالي المنطقة بضرورة التدخل العاجل من الجهات المسؤولة، وتشديد الرقابة داخل الأنفاق، واستبدال العاملين بأفراد مؤهلين للحفاظ على أمن المواطنين، خاصة مع تزايد شهادات السيدات حول المضايقات التي يتعرضن لها داخل أسانسير نفق المخبز الآلي.

كما ناشدت المشتكيات كل من يتعرض لواقعة مشابهة بتقديم بلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على سلامة الفتيات والأطفال داخل المرافق العامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تحرش اسانسير

