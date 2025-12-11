لحماية خصوصية موبايلك .. «تنظيم الاتصالات» يكشف مخاطر الروابط المجهولة

في ظل الزيادة الملحوظة في عمليات الاحتيال الإلكتروني ومحاولات اختراق الهواتف المحمولة، يكثّف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهوده لحماية المستخدمين ورفع الوعي الرقمي.

ومع انتشار روابط مجهولة المصدر وتطبيقات مشبوهة، أصبح الحفاظ على خصوصيتك الرقمية ضرورة لا رفاهية.

وخلال تصريحات تلفزيونية حديثة، كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، عن أهم المخاطر وكيفية تجنبها.

تحذيرات من الروابط مجهولة المصدر

أكد المهندس محمد إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «حضرة المواطن»، أن أخطر ما يواجه المستخدم اليوم هو الضغط على روابط غير معروفة قد تصل عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني أو حتى تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذه الروابط قد تحتوي على فيروسات وبرمجيات خبيثة تسمح للمخترقين بالوصول إلى بيانات الهاتف، مثل الصور والمحادثات وكلمات المرور، وقد تمتد إلى السيطرة على الجهاز بشكل كامل.

كما نبّه إلى ضرورة توخي الحذر من التطبيقات المنتشرة عبر الإنترنت والتي يتم تحميلها خارج المتاجر الرسمية، مشيرًا إلى أن بعضها قد يحمل فيروسات دون علم المستخدم.

حملات توعية في جميع المحافظات

وأشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفذ حملات توعية موسعة في جميع المحافظات بهدف رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المواطنين.

وتتضمن هذه الحملات:

شرح مخاطر الروابط المشبوهة

التعريف بأساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة

نشر بيانات دورية حول الهجمات الإلكترونية المنتشرة

تدريب المستخدمين على كيفية حماية هواتفهم ومعلوماتهم الشخصية

وأكد أن الجهاز يسعى إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية من خلال التوعية والوقاية قبل وقوع الضرر.

لا تفتح رسائل من مصادر غير معروفة

وحذّر إبراهيم من فتح أي رسالة تصل من مصدر مجهول، سواء كانت عبر:

SMS

واتساب

البريد الإلكتروني

مواقع التواصل

مشددًا على أهمية التأكد من هوية المرسل قبل التعامل مع أي رابط أو ملف قد يؤدي لاختراق الهاتف أو سرقة الحسابات البنكية أو البيانات الشخصية.

تفعيل إعدادات الأمان والخصوصية

وشدّد على ضرورة مراجعة وتفعيل جميع إعدادات الأمان والخصوصية في الهاتف، مثل:

تفعيل «خطوتين للتحقق»

تشغيل التحديثات التلقائية للتطبيقات

استخدام برامج حماية موثوقة

تجنب توصيل الهاتف بشبكات «واي فاي» عامة غير آمنة

وأوضح أن التحديثات الدورية تقوم بسد الثغرات التي قد يستغلها المخترقون لاختراق الأجهزة.

أشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي إلى أن حماية الهاتف تبدأ من سلوك المستخدم نفسه، وأن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للاختراق أو الاحتيال. مؤكداً أن الجهاز مستمر في توعية المواطنين وتقديم النصائح التي تساعدهم على استخدام التكنولوجيا بأمان.