لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين

كشف محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل إصدار بيان لتحذير المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة.



وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك محاولات مستمرة لاختراق الهواتف المحمولة وهناك لجان لرصد هذا الأمر ".

وتابع محمد إبراهيم :" يجب الحذر عند استخدام الهواتف المحمولة من الرسائل والروابط التي تصل إلى الهواتف المحمولة وتكون مجهولة المصدر ".

وأكمل محمد إبراهيم :" يجب ان تكون كلمات المرور الخاصة بالهواتف والحسابات معقدة شوية ولا تكون سهلة ".

وتابع محمد إبراهيم :" نسعى لزيادة درجة حذر المواطنين والشركات العالمية تقوم بتأمين برامجها بشكل كبير"، مضيفا:" يجب ان يقوم المستخدم بتحديث الهواتف المحمولة والبرامج والتطبيقات بصفة مستمرة ".

