حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عماد أبو الرب: زيلينسكي اختار عدم تسلّم مقترحات السلام عبر وسائل قد تتعرض للاختراق

اوكرانيا
اوكرانيا

أكد عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي اختار عدم تلقي مسودة التعديلات أو المقترحات المتعلقة بوثيقة السلام عبر وسائل التواصل أو الاتصالات الإلكترونية، تجنباً لاحتمالات تعرضها للاختراق أو تسريب تفاصيل حساسة.

وقال في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن زيلينسكي فضّل أسلوب التسليم المباشر لضمان الحفاظ على سرية الوثائق المرتبطة بالعملية التفاوضية.

وأشار رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار إلى أن المرحلة الحالية تشهد نشاطاً دبلوماسياً واسعاً وزيارات متبادلة تهدف إلى بحث مسارات السلام الممكنة.

وذكر، أن المشاورات المكثفة الجارية قد تؤدي إما إلى توافق مع الجانب الأمريكي باعتباره وسيطاً رئيسياً، أو إلى طرح مبادرات جديدة قد تحمل مفاجآت على مستوى الملف برمته.

عماد أبو الرب زيلينسكي الاتصالات الإلكترونية

