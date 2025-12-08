عماد أبو الرب: زيلينسكي اختار عدم تسلّم مقترحات السلام عبر وسائل قد تتعرض للاختراق

أكد عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي اختار عدم تلقي مسودة التعديلات أو المقترحات المتعلقة بوثيقة السلام عبر وسائل التواصل أو الاتصالات الإلكترونية، تجنباً لاحتمالات تعرضها للاختراق أو تسريب تفاصيل حساسة.

وقال في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن زيلينسكي فضّل أسلوب التسليم المباشر لضمان الحفاظ على سرية الوثائق المرتبطة بالعملية التفاوضية.

وأشار رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار إلى أن المرحلة الحالية تشهد نشاطاً دبلوماسياً واسعاً وزيارات متبادلة تهدف إلى بحث مسارات السلام الممكنة.

وذكر، أن المشاورات المكثفة الجارية قد تؤدي إما إلى توافق مع الجانب الأمريكي باعتباره وسيطاً رئيسياً، أو إلى طرح مبادرات جديدة قد تحمل مفاجآت على مستوى الملف برمته.