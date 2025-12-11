"مسرح الجنوب" يطلق اسم المخرج الكبير عصام السيد على دورته العاشرة

قررت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب إطلاق اسم المخرج الكبير عصام السيد على الدورة العاشرة من المهرجان، والتي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 6 إبريل 2026 .



قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس ورئيس المهرجان، أن المخرج الكبير عصام السيد هو احد اركان المسرح المصري، وكان له دورا كبيرا فى تأسيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب حيث تراس شرفيا دوراته الثلاثة الاولى ووضع الاسس التى نسير عليها حتى اليوم .



وأضاف الهواري أن الدورة العاشرة التى تقام برعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة ايزيس للاستشارات الهندسية ومؤسسة هاى واى ترافيل فى قنا..تتضمن خطة للاحتفاء بالمخرج الكبير عصام السيد خلال فعاليات المهرجان منها اصدار كتاب عن حياتة الفنية وايضا انتاج فيلم يحكى مسيرته وحياته.



يذكر ان الدورة التاسعة من المهرجان والتى اقيمت فى شهر ابريل الماضى واحتفلت بالمسرح الفلسطينى حققت نجاحا كبيرا داخل مصر وخارجها بحضور عدد كبير من الدول منها ايطاليا , البرتغال , كولمبيا , تونس ,المغرب , العراق والاردن , فلسطين , سلطنة عمان , البحرين , السعودية. وشهدت صدور 11 اصدار جديد فى المسرح العربى من مصر والعراق والسودان والمغرب .