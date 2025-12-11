قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة

شيماء جمال

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن طريقة وردت عن الإمام الحسن البصري، يمكنك إذا فعلتها أن ترى الميت فى الحالة التى هو عليها فى حياته البرزخية.



 لو عاوز أحلم بحد مات أعمل إيه؟
 

وأوضح خلال فيديو مسجل له: إنه جاء عن الإمام الحسن البصرى أنه قال: من أراد أن يرى فى منامة أحدا من الأموات فليصلى العشاء وسنتها، ثم يصلى الوتر ثم يصلى أربع ركعات، يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة “الهاكم التكاثر” ثم يأخد مضجعه -ينام- ثم يقول “اللهم أرنى فلانا ابن فلان فى الحالة التى هو عليها الآن”، قال الحسن: فانه يراه فى تلك الليلة إن شاء الله.
وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أن رسائل الميت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تنغص عليك الحياة.
 

 رسائل الميت

وبين أن رسائل الميت إما تحمل شيئا لك فى حياتك تهتدى به، أو يخبرك عنه بحال يريد منك دعاء أو صدقة أو شيئا من نحو هذا القبيل.

وتابع قائلا: “فبلاش نقعد على المصطبة ونحكى حكاوى شوفت الميت خالص ”.

كما قال: “إن رسائل الميت مابتقعدش فيلم 3 ساعات إنما يُرى كطيف أو كنسمة هواء فى جو حار شديد يعنى بسرعة فى عجالة”.

كيف ترى الميت في منامك

  • صل العشاء وسنتها
  •  
  • ثم صل ركعة الوتر 
  • ثم صل أربع ركعات، اقرأ فى كل ركعة منها سورة الفاتحة وسورة التكاثر.
  • ثم خذ مضجعك، أى نام.
  •  وقل “اللهم أرنى فلانا ابن فلان فى الحالة التى هو عليها الآن” وسوف تراه تلك الليلة إن شاء الله.
  •  

تفسير حلم رؤية الميت

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رؤية الميت في حالة سيئة بالمنام، هو شيء مُقلق، وإن لم يكن العذاب هو الدلالة الوحيدة لذلك، منوهًا بأن الميت الذي يتعذب يحتاج من الأحياء خمسة أشياء، وقد يكون ذلك بسبب تقصير منا في حق لله تعالى.

وأوضح «عويضة» خلال تفسير حلم رؤية الميت في المنام ، في إجابته عن سؤال: « رأيت أبي المتوفي بحالة سيئة في المنام، ماذا أفعل؟»، أن رؤية متوف في حالة سيئة بالمنام، هو أمر مُقلق، وإن لم يكن عذابه هو التفسير الوحيد للصورة السيئة التي جاء بها في المنام، لافتًا إلى أنه قد يكون بسبب تقصير من الأحياء في حق الله تعالى وحزنه عليهم، حيث تُعرض أعمالنا على موتانا.

وعن تفسير حلم رؤية الميت ، أضاف أن في هذه الحالة ينبغي على الإنسان أن يقوم بخمسة أشياء:

 أولها أن يستغفر االله تعالى ويراجع نفسه وتقصيره في حق الله تعالى.

وثانيها أن يطلب المغفرة من الله عز وجل للميت.

وثالثًا الإكثار من الدعاء له.

ورابعًا الإكثار من الصدقات عنه.

وخامسًا تذكره بأعمال الخير من حج وختم لقرآن، فكلها أمور يغفر بها الله الذنوب.

رؤية الميت في المنام بحالة جيدة

رؤية الميت في المنام بحالة جيدة ففيها ورد أن رؤية المتوفي في المنام في حالة جيدة ومبتسم شيء يستبشر ويفرح بها يعني أن حاله في الأخرة جيد وحسن.


لماذا يزورنا الأموات في المنام

لماذا يزورنا الأموات في المنام ، ورد أن رؤية الميت في المنام من الممكن أن ينطبق عليها هذه الأسباب، فمن الممكن أن تكون رسالة للأحياء، حيث قال رسول الله: "لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات فقالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له"، فرؤية الأموات تكون حقيقة لا شك فيها لأنهم في دار الحق.

لماذا يزورنا الأموات في المنام ؟، إذا زار المتوفى شخص في منامه وأعطاه شيئا يعتبر ذلك رزق سيأتي وإذا حصل الميت على شيء منه يعني أنه سيفقد أو يسلب منه شيئا، و تفسير الرؤيا تكون على حسب حالة الرائي وصلاحه وقربه من الله أو عدمه: "بمعنى جاء رجل للإمام ابن سيرين وقال له (يا إمام رأيت في المنام إني أؤذن فقال له ابشر أنك ستحج بيت الله الحرام وانصرف الرجل وجاء آخر في نفس المجلس وقال له رأيت في المنام إني أؤذن فقال له انتظر فسوف أبلغ عنك الشرطة فأنت لص وسارق فعاهده على التوبة الناس تعجبت كلاهما رأى أنه يؤذن فلم اختلف التفسير قال نظرت في وجه الأول فرأيت علامات الصلاح والتقوى فتذكرت قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية فتذكرت قول الله تعالى وأذن مؤذن إيتها العير أنكم لسارقون)".

محمد أبو بكر رؤية الميت فى المنام الميت لو عاوز أحلم بحد مات أعمل إيه لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه رسائل الميت كيف ترى الميت فى منامك تفسير حلم رؤية الميت رؤية الميت رؤية الميت في المنام بحالة جيدة لماذا يزورنا الأموات في المنام

