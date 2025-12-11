الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية

تواصلت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤساء لجان المتابعة، وأكد المستشار شريف العقبى، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، أنه تم فتح جميع اللجان الفرعية وعددها 571 لجنة فيما عدا اللجنة 45 منشأة القناطر تأخرت عن موعد الفتح لعطل في سيارة رئيس اللجنة، وتم التنسيق مع مدير الأمن لإزالة نقاط حشد الناخبين في العمرانية.



وطالب المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات من الناخب تحميل التطبيق الإلكترونى على الهواتف المحمولة للتيسير عليهم في الوصول إلى مقر المركز الانتخابى ومعرفة اللجنة والرقم في كشوف الناخبين ومعرفة مدى الكثافة داخل اللجنة الخاصة بتصويت كل مواطن حتى التاسعة مساء، شارك صوتك هيوصل لأن مصر تستحق منك الكثير.



وأهاب بنداري بكافة الناخبين المقيدين في هذه الدوائر الـ30 النزول والمشاركة وعدم السماح لأى شخص بالتأثير على الإرادة الكاملة في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب، باعتبار ذلك الوسيلة المناسبة للرد على أي معلومة مغلوطة وتشكل أكبر ضمان للحفاظ على العملية الانتخابية وسيرها بصورة صحيحة، كما أهاب بالمرشحين الالتزام بالضوابط وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية ودعا وسائل الإعلام المعتمدة من الهيئة بالاستمرار في التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية لنقل الصورة الحقيقة للمشهد الانتخابى وحث المواطنين على النزول والمشاركة.



عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثانى والأخير بإعادة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا.



وأكد المستشار أحمد بندارى انتظام العملية الانتخابية وتيسير كافة الإجراءات لكل الناخبين وفتح اللجان الفرعية في موعدها، وخلال 3 ساعات تلقت الهيئة في اليوم الثانى من التصويت 19 شكوى تمثلت في 8 شكاوى بالازدحام في اللجان الفرعية و3 شكاوى بتوجيه ناخبين و3 شكاوى بتأخير اللجان وشكوى واحدة بعدم الإدارج في قاعدة بيانات الناخبين وشكوى واحدة بالتسكين بعد مقر الإقامة و3 شكاوى رشاوى انتخابية وتم التعامل معهم جميعا والتأكد من عدم صحة البعض منها وتم الدفع بمستشارين احتياطيين لسحب الكثافات من اللجان المزدحمة خاصة في اللجان المتواجدة مسقط رأس المرشحين.



وأضاف بندارى بوجود شكوى من حزب العدل بوجود نقاط حشد في الطالبية وتم التواصل مع رئيس لجنة المتابعة في الجيزة مع مدير الأمن للتأكد من وجود تلك النقاط وإزالتها في صحة الشكوى.



وأضاف المستشار إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم بوجود لجنة عامة واحدة بـ93 لجنة فرعية تم انتظام العمل بها ووجود كثافات في بعض اللجان ولم نتلقى شكاوى،



الوطنية للانتخابات: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. ودعم اللجان بالسواتر والمستشارين والموظفين الاحتياطيين

