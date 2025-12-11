«الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج محافظتي أسيوط وسوهاج ضمن الـ 19 دائرة المُلغاة

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر للهيئة الوطنية للإنتخابات، عن نتائج الـ19 دائرة المُلغاة والإعادة.

وكانت الإعادة فى فى محافظتي أسيوط وسوهاج كالآتي:

محافظة أسيوط_ الدائرة الثالثة

تجري الإعادة بين كلا من:

عصام محمود عثمان محمد

أحمد حسين جودة أحمد

علي سيد علي معوض

أماني مصطفي كمال

نعمان أحمد فتحي نعمان

محمد عبد المنعم نعمان

محافظة سوهاج

الدائرة الأولي

تجري الإعادة بين كل من:

علاء الدين قدري محمد عبد الحليم

حازم زكي أمين همام حمادي

دياب محمد محجوب هريدي

علي مصطفي كامل عناني

الدائرة الثانية

تجري الإعادة بين كل من:

شعبان لطفي محمد عبد الغني

زكريا محمد السيد حسان

عصام محمد رأفت عبد الغني الشريف

عفيفي حافظ صبره علي

الدائرة الثالثة

تجري الإعادة بين كل من:

مصطفي أحمد مزيرق أحمد

حجاج السيد إبراهيم محمد

الدائرة الرابعة

تجري الإعادة بين كل من:

إبراهيم محمد محمد محمد خليفة

نشأت فؤاد عباس بخيت

مصطفي حسين عبد الرحمن إبراهيم

عمرو أحمد إبراهيم محمد

علاء سليمان محمد أحمد مهدي

عماد الدين محفوظ محمود حسن