بسبب التهاب حاد .. يسرا اللوزي تعتذر عن مسرحية" المورستان"

اعتذرت الفنانة يسرا اللوزي عن تقديم دورها ضمن أحداث العرض المسرحي" المورستان"، والمقرر عرضه من اليوم علي مسرح الفلكي.

وجاء إعتذار الفنانة يسرا اللوزي عن المشاركة فى العرض بعد اصابتها بشكل مفاجىء بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية.

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في فيلم "صقر وكناريا" بطولة الفنان محمد إمام، الذي يتعاون لأول مرة مع الفنان شيكو في عمل سينمائي مميز من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله، ويشاركه نخبة من ألمع النجوم، منهم يسرا اللوزي، وانتصار، ويارا السكري.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الخير والشر، متمثلًا في صديقين مختلفين يسلك كل منهما طريقًا مغايرًا للآخر، وذلك في إطار درامي مليء بالتجارب الإنسانية والكوميديا الخفيفة.