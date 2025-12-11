"محفوظ وهي".. الليلة على شاشة "الوثائقية"

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "محفوظ وهي"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" اليوم الخميس، الساعة ١٠ مساءً.



يوثق الفيلم رؤية الأديب المصري الكبير/ نجيب محفوظ لشخصياته النسائية التي قدمها في رواياته، وكيفية بنائه لهن. كذلك يتقصى العمل الروافد المختلفة التي استمد منها محفوظ مكونات شخصياته النسائية في إبداعاته، لا سيما الأم وتأثيرها المبكر عليه.



كما يناقش الفيلم آرائه الخاصة في رصد التحولات الاجتماعية الكبرى التي لحقت بالمجتمع المصري على مدار ما يقرب من قرنٍ من الزمان، ووضعها تحت مجهره الأدبي من خلال عدد من الشخصيات الروائية النسائية التي تنوعت من مرحلةٍ إلى أخرى، مثل أمينة وعائشة وخديجة في "الثلاثية"، وإحسان في "القاهرة الجديدة"، ونفيسة في "بداية ونهاية"، وزهرة في "ميرامار"، وريري في "السمان والخريف"، ونور في "اللص والكلاب"، ورجاء في "الحب فوق هضبة الهرم"، وغيرها من الشخصيات التي شكّلت المرأة وعوالمها في روايات الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ.