بعد مغادرة جدة.. عرض فيلم "جوازة ولا جنازة" بدون شريف سلامة

أقيم العرض العالمي الأول لفيلم "جوازة ولاجنازة" للمخرجة أميرة دياب ضمن برنامج روائع عربية في الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور فريق العمل منهم نيللي كريم ، لبلبة، والسيناريت دينا ماهر، وملك وكنزي سلطان، فريدة رجب، والموسيقار سيف الدين هلال، والمنتج محمد عبدالخالق

بينما أضطر كل من شريف سلامة وإنتصار للعودة إلي القاهرة بعد تأجيل العرض بسبب ظروف الطقس وذلك لإرتباطهم بتصوير أعمال سينمائية وتليفزيونية

وسيقام آخر عروض للفيلم مساء يوم الجمعة الموافق 12ديسمبر بميدان الثقافة بسينما 5.

وتوجه أنطوان خليفة مدير البرنامج العربى والكلاسيكى بالشكر للمنتج هشام عبدالخالق على موافقته بعرض الفيلم بمهرجان البحر الأحمر كعرض عالمي أول له قبل عرضه بدور العرض السينمائية، وأنه سعيد بوجود عدد من النجوم الذين يدعمون المهرجان دوما، وأن القاعة ممتلئة بالجمهور المحب للأفلام وللسينما المصرية .

كما وجّهت المخرجة أميرة دياب الشكر لصنّاع العمل، قائلة: "بشكر المنتج هشام عبد الخالق الذي لم يكن قادرا على التواجد لارتباطاته، والفنان شريف سلامة أيضا، واوجه الشكر أيضا لنيللي كريم المتألقة كعادتها فهي فنانة شاملة وأداؤها رائع، وسترونها ترقص بشكل جميل لأنها في الأساس باليرينا، وفي الفيلم ستقدم عدد من الرقصات بالتعاون مع المصمم الشهير وليد عوني، وأيضا النجمة الكبيرة لبلبة فهي بالنسبة لي شرف أن أتعاون معهم فلقد عملت مع أيقونة من العصر الذهبي للسينما المصرية"، كما توجهت بالشكر لهديل كامل والمخرج هاني أبو أسعد ، شريك حياتها ومدرستها في السينما كما وصفته.

بينما أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، مؤكدة أن العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية التي تعشقها منذ زمن، وقالت "أنا عاشقة للأفلام القديمة بالأبيض والأسود، فهي أفلامي المفضلة لأنها بتخلّي الواحد يتفاءل ويستمتع، وفي فيلمنا بقولكم: خليكوا في الجوازة بلاش الجنازة، وإن شاء الله الفيلم يترك لدي الحضور إحساس حلو.”

وقالت لبلبة عن سعادتها بوجودها في جدة للمشاركة في المهرجان، "سعيدة جدًا بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر وسط جمهور جميل يشاهد آخر فيلم لي مع المخرجة أميرة دياب، وأشعر بإنها قدمتني بشكل جديد، وسيكون بمثابة بصمة ستعيش معي معايا في مشواري الفني. يا رب يعجبكم الفيلم.”

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر.