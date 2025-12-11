قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
فن وثقافة

بعد مغادرة جدة.. عرض فيلم "جوازة ولا جنازة" بدون شريف سلامة

محمد نبيل

أقيم العرض العالمي الأول لفيلم "جوازة ولاجنازة" للمخرجة أميرة دياب ضمن برنامج روائع عربية في الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور فريق العمل منهم نيللي كريم ، لبلبة، والسيناريت دينا ماهر، وملك وكنزي سلطان، فريدة رجب، والموسيقار سيف الدين هلال، والمنتج محمد عبدالخالق

 بينما أضطر كل من شريف سلامة وإنتصار للعودة إلي القاهرة بعد تأجيل العرض بسبب ظروف الطقس وذلك لإرتباطهم بتصوير أعمال سينمائية وتليفزيونية

وسيقام آخر عروض للفيلم مساء يوم الجمعة الموافق 12ديسمبر بميدان الثقافة بسينما 5.

وتوجه أنطوان خليفة مدير البرنامج العربى والكلاسيكى بالشكر للمنتج هشام عبدالخالق على موافقته بعرض الفيلم بمهرجان البحر الأحمر كعرض عالمي أول له قبل عرضه بدور العرض السينمائية، وأنه سعيد بوجود عدد من النجوم الذين يدعمون المهرجان دوما، وأن القاعة ممتلئة بالجمهور المحب للأفلام وللسينما المصرية .

كما وجّهت المخرجة أميرة دياب الشكر لصنّاع العمل، قائلة: "بشكر المنتج هشام عبد الخالق الذي لم يكن قادرا على التواجد لارتباطاته، والفنان شريف سلامة أيضا، واوجه الشكر أيضا لنيللي كريم المتألقة كعادتها فهي فنانة شاملة وأداؤها رائع، وسترونها ترقص بشكل جميل لأنها في الأساس باليرينا، وفي الفيلم ستقدم عدد من الرقصات بالتعاون مع المصمم الشهير وليد عوني، وأيضا النجمة الكبيرة لبلبة فهي بالنسبة لي شرف أن أتعاون معهم فلقد عملت مع أيقونة من العصر الذهبي للسينما المصرية"، كما توجهت بالشكر لهديل كامل والمخرج هاني أبو أسعد ، شريك حياتها ومدرستها في السينما كما وصفته.

بينما أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، مؤكدة أن العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية التي تعشقها منذ زمن، وقالت "أنا عاشقة للأفلام القديمة بالأبيض والأسود، فهي أفلامي المفضلة لأنها بتخلّي الواحد يتفاءل ويستمتع، وفي فيلمنا بقولكم: خليكوا في الجوازة بلاش الجنازة، وإن شاء الله الفيلم يترك لدي الحضور إحساس حلو.”

وقالت لبلبة عن سعادتها بوجودها في جدة للمشاركة في المهرجان، "سعيدة جدًا بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر وسط جمهور جميل يشاهد آخر فيلم لي مع المخرجة أميرة دياب، وأشعر بإنها قدمتني بشكل جديد، وسيكون بمثابة بصمة ستعيش معي معايا في مشواري الفني. يا رب يعجبكم الفيلم.”

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

سعر عيار 18 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 بالمصنعية الآن

الرقابة المالية

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

سلامه الغذاء

لقاء ثنائي بين رئيس هيئة سلامة الغذاء ونظيرته الليبيرية على هامش منتدى AFRAF بالقاهرة

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

