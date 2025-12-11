عضلة القلب توقفت 18دقيقة .. تفاصيل حالة طارق الأمير الصحية

يرقد الفنان طارق الأمير بغرفة العناية المركزة، وذلك بعد ان تعرض إلى وعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وقالت الفنانة لمياء الأمير: إن حالة شقيقها طارق الأمير حرجة جدًا وأن عضلة القلب توقفت لمدة 18 دقيقة وتوقفت معها أيضًا الكلى، ولكن سرعان ما سيطر الأطباء على الأمر وعاد النبض للقلب مجددًا.

وأضافت لمياء الأمير: أن شقيقها حاليًا فقد الوعي بشكل كامل وما زال في الرعاية المركزة ، والأطباء يتابعون حالته.

وكان يحيى الأمير طالب الجمهور بالدعاء لشقيقه الفنان طارق الأمير بعد دخوله المستشفى، ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: "عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخىي طارق الأمير عن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تورينا فيه سوءا أبداً، فهو في حالة حرجة جداً في العناية المركزة."

طارق الأمير هو فنان مصري بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددا من الأدوار البارزة ، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر "2014".



وعلي الرغم من مشواره الفني الذي بدأ في التسعينيات، فإن آخر ظهور بارز للفنان طارق الأمير كان من خلال دوره في فيلم “عسل أسود” مع الفنان أحمد حلمي.

وقدم شخصية عبد المنصف التي حظيت بإعجاب الجمهور، واعتُبرت من الأدوار التي ترك فيها بصمة واضحة.

ويترقب الجمهور ومحبو الفنان تطورات حالته الصحية، وسط موجة كبيرة من الدعاء والتمني له بالشفاء العاجل.