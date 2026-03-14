الثقة مستمرة.. إنتر ميلان يقترب من تجديد عقد كريستيان كيفو

بدأ مسؤولو إنتر ميلان التحرك لتأمين مستقبل المدير الفني للفريق كريستيان كيفو في ظل الاهتمام المتزايد من بعض الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته بعد النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة إنتر اتخذت قرارًا بتمديد عقد المدرب الروماني حتى صيف عام 2029، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2027، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعكس هذه الخطوة ثقة إدارة إنتر ميلان الكبيرة في المشروع الفني الذي يقوده كيفو، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها في موسمه الأول عقب رحيل المدرب السابق سيموني إنزاجي، حيث نجح في قيادة الفريق لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي بفارق مريح يصل إلى سبع نقاط عن الغريم التقليدي ميلان.

ورغم الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا، فإن إدارة النادي ترى في كيفو المدرب المناسب لبناء مستقبل الفريق، وهو ما دفعها للتحرك سريعًا لتأمين استمراره وقطع الطريق أمام أي محاولات للتعاقد معه من أندية أخرى.

كما تخطط إدارة إنتر ميلان لمنح المدير الفني ميزانية قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تعزيز المنافسة القارية، مع معالجة بعض الثغرات التي ظهرت في مراكز معينة هذا الموسم.

ويعيش إنتر ميلان حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة كيفو، الذي نجح في تطوير مستوى عدد من اللاعبين الشباب ودمجهم مع عناصر الخبرة، ليقدم الفريق أداءً يجمع بين القوة الهجومية والانضباط التكتيكي.

ومع استمرار الفريق في صدارة الدوري الإيطالي بفارق مريح عن ميلان، يركز المدرب الروماني حاليًا على حسم لقب "الاسكوديتو" مبكرًا، قبل بدء التخطيط لمرحلة جديدة يأمل خلالها في إعادة إنتر ميلان إلى منصات التتويج الأوروبية.