فن وثقافة

فرصة فنية كبيرة للموهوبين لعرض إبداعهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
محمد نبيل

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إطلاق شراكة رائدة مع مدينة الرسوم المتحرّكة والصناعات الإبداعية (CITIA)، الجهة المنظّمة لمهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحرّكة، وهو أكبر مهرجان سنوي في العالم للرسوم المتحركة تمّ إطلاقه منذ 65 عامًا، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بصناعة الرسوم المتحرّكة في المملكة العربية السعودية ودعم تقدّمها ونموّها.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تستمرّ لمدة ثلاث سنوات في إطار مذكّرة تفاهم قام بتوقيعها في جدّة بتاريخ 9 ديسمبر كلّ من فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسّسة البحر الأحمر السينمائي، وميكايل مارين، الرئيس التنفيذي لمدينة الرسوم المتحرّكة والصناعات الإبداعية ومهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحرّكة والسوق الدولية لأفلام الرسوم المتحرّكة، إلى تعزيز التعاون في صناعة الرسوم المتحرّكة العالمية ودعم تنمية المواهب وتعزيز التميّز في هذا الصناعة، فضلًا عن تطويرها في المملكة وتعزيز التبادل الثقافي بينها وبين فرنسا والمنظومة الدولية لصناعة الرسوم المتحرّكة.

وتسهم هذه الشراكة في تزويد صنّاع الرسوم المتحرّكة في المملكة بفرصة المشاركة في السوق الدولية لأفلام الرسوم المتحرّكة، وهي حدث رئيسي في القطاع يجري تنظيمه على هامش فعاليات مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحرّكة ويهدف إلى توفير فرص التواصل وتعزيز شبكة علاقات العمل.

وفي إطار هذه الشراكة الواعدة، سيقدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فقرة سنوية تضمّ باقة من أفضل الأعمال المشاركة في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحرّكة، وذلك في ميدان الثقافة، جدة التاريخية، حيث سيجري تقديم مجموعة من عروض الأفلام في الهواء الطلق وورش العمل المخصّصة للأطفال والبرامج الممتعة للعائلات.

كما تتيح هذه الشراكة فرص عرض أفلام الرسوم المتحرّكة السعودية القصيرة والطويلة في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحرّكة، بما يفسح المجال لمناقشة إمكانية إطلاق برنامج مخصّص للرسوم المتحرّكة على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وسيجري ابتداءً من عام 2026 تشكيل لجنة متخصّصة في صناعة الرسوم المتحرّكة ضمن سوق البحر الأحمر، في حين سيثمر التعاون بين معامل البحر الأحمر ومنظومة التطوير المهني التابعة لمدينة الرسوم المتحرّكة والصناعات الإبداعية عن ورش عمل وجلسات تدريب مع الخبراء وبرامج توجيه وإرشاد وبرامج تبادل الطلاب والمواهب الناشئة. 

كما سيبحث مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحرّكة في فرص إطلاق البرامج المشتركة، لتنمية المواهب والإنتاج المشترك وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية. 

وسيشارك وفد من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحرّكة، وذلك بالشراكة مع هيئة الأفلام السعودية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسّسة البحر الأحمر السينمائي: "تسهم هذه الشراكة من خلال التنوّع الغني في تبادل البرامج والتوعية ومبادرات السوق وأنشطة التواصل مع الجمهور في توفير الفرص الاستثنائية، لا لصناعة الرسوم المتحرّكة في المملكة فحسب، بل أيضًا لصناعة الرسوم المتحرّكة على المستوى العالمي. 

وتسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ مكانة جدّة ومهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحرّكة كوجهتين عالميتين رائدتين لدعم وتمكين المبدعين العالميين في مجال صناعة الرسوم المتحرّكة."

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشراكة التي تستمرّ لثلاث سنوات قابلة للتجديد تتيح فرصًا غير مسبوقة لتعزيز التعاون ضمن قطاع الرسوم المتحركة في المستقبل ودعم جهود تنمية المواهب والتدريب المهني، فضلاً عن توفير فرص واعدة ضمن قطاع الرسوم المتحركة العالمي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي البحر الأحمر السينمائي مدينة الرسوم المتحرّكة

