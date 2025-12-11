الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مباراة المغرب وسوريا والسعودية وفلسطين

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" توقعاتكم لمباراتي المغرب و سوريا و السعودية و فلسطين و هل هناك مفاجأت".

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، إلى ملعب خليفة الدولي الذي يستضيف واحدة من أبرز مواجهات ربع نهائي كأس العرب 2025، عندما يلتقي المنتخب المغربي بنظيره السوري في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل منتخب لخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

توقيت مباراة المغرب وسوريا

تنطلق المباراة في توقيت موحد للجماهير العربية على النحو التالي:

4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة

5:30 مساءً بتوقيت السعودية والدوحة

وتقام المواجهة وسط حضور جماهيري منتظر ودعم كبير للمنتخبين.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر مجموعة من القنوات العربية التي حصلت على حقوق بث البطولة، وتشمل

قنوات بي إن سبورتس

قنوات أبو ظبي الرياضية

قنوات الكأس القطرية

منصة شاشا الكويتية

قناة عمان الرياضية

وتوفر هذه القنوات تغطية شاملة للمباراة مع استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاء.

مشوار المنتخبين في كأس العرب 2025

مشوار منتخب المغرب

قدم المنتخب المغربي أداءً قويًا في دور المجموعات، حيث لعب في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وعُمان وجزر القمر. وتمكّن “أسود الأطلس” من حصد 7 نقاط وضعته في صدارة المجموعة بعد:

الفوز على جزر القمر 3-1 في الجولة الأولى.

التعادل سلبيًا مع منتخب عُمان.

الفوز على السعودية 1-0 في مواجهة قوية حسمت بطاقة الصدارة.

هذا الأداء المميز جعل المنتخب المغربي يدخل ربع النهائي بثقة كبيرة وطموح للوصول إلى الأدوار المتقدمة.

مشوار منتخب سوريا

أما منتخب سوريا فنجح في العبور من المجموعة الأولى التي ضمت قطر (المستضيف) وتونس وفلسطين، حيث جمع 5 نقاط وضعته في وصافة المجموعة بعد:

الفوز على تونس 1-0 في بداية قوية.

التعادل مع قطر 1-1.

التعادل السلبي مع فلسطين 0-0.

ويدخل المنتخب السوري اللقاء بطموح كبير لمواصلة مشواره المميز في البطولة





