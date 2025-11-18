قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المغرب ومالي فى كأس العالم لـ الناشئين والقناة الناقلة

مباراة المغرب ومالي
مباراة المغرب ومالي
يسري غازي

يلتقي اليوم الثلاثاء منتخب المغرب مع منتخب مالي في دور الستة عشر، ضمن بطولة كأس العالم المقام حاليا في قطر بعدما نجح الأخير في الفوز على زامبيا 3-1 في دور الـ32.


وتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً المقامة في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد فوزه على نظيره الأمريكي 4- بضربات الترجيح في دور الـ32 يوم الجمعة الماضي.


وضرب أبناء المدرب نبيل باها منتخب المغرب موعدا مع منتخب مالي لحساب دور ثمن النهائي في قمة أفريقية خالصة، ذلك أن مالي تخطوا عقبة زامبيا بنتيجة 3-1.

وتجري المباراة المرتقبة بين المغرب ومالي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 16:45 على أرضية ملعب رقم 7 في مجمع أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتمتلك القناتان القطريتان بين إن سبورت والكأس حقوق بث مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب مالي فضلا عن القناة الرياضية المغربية الأرضية TNT وقناة الفيفا الرسمية على منصة يوتيوب.


ويعد اللقاء فرصة مناسبة لانتقام منتخب المغرب من منافسه المالي الذي أقصاه من دور ربع النهائي في دورة 2023 التي استضافتها إندونيسيا.

وكان منتخب مالي أنهى مرحلة المجموعات برصيد 6 نقط من انتصارين على نيوزيلندا بنتيجة 3-0، وفوز على السعودية بحصة 2-0، وخسارة من النمسا بواقع 3-0.

في حين حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المرتبة الخامسة بين أفضل المنتخبات الثمانية المحتلة الصف الثالث ذلك أنه مني بخسارتين الأولى ضد اليابان بواقع 2-0، والثانية على يد البرتغال بحصة 6-0، قبل أن يكتسح كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16-0.


وتقدم المنتخب الأمريكي في الدقيقة 21 عن طريق جود تيري، قبل أن يضيف عبد الله وزان هدف التعادل لـ منتخب المغرب بـ كأس العالم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وابتسمت ضربات الترجيح لـ منتخب المغرب في كأس العالم الذي سجل له زياد باها وإسماعيل العود وإسماعيل دارديك وإلياس هيداوي، فيما سجل لنظيره الأميركي كل من كافان سوليفان وتشيز أدامز وماتياس ألبرت وماكسيمو كاريزو فيما أهدر كوبر سانشيز.

فيما ودع منتخب السعودية تحت 17 عاماً منافسات بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر بعد الخسارة 2-0 أمام نظيره منتخب مالي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل ندجيكورا بومبا هدف التقدم لصالح منتخب مالي عند الدقيقة 61 ثم أضاف إبراهيم دياكيتي الهدف الثاني بعدها بست دقائق في شباك منتخب السعودية ضمن منافسات بطولة كاس العالم لـ الناشئين المقام حاليا في قطر.

ورفع منتخب مالي تحت 17 عاما رصيده إلى 6 نقاط لينتزع الوصافة يليه منتخب السعودية بثلاث نقاط ولكن الأخضر فقد فرصة في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ 12بـ كاس العالم لـ الناشئين.

واقتنص منتخب مالي بطاقة التأهل الأخيرة من أفضل ثوالث فى كأس العالم للناشئين المقام حاليا في قطر منتخب المكسيك بعد تفوقه في معيار اللعب المالي النظيف على منتخب السعودية بعدما تساوى الفريقان بثلاث نقاط وتسجيل 3 أهداف مقابل استقبال 5 أهداف.

منتخب المغرب منتخب مالي مونديال الناشئين منتخب أمريكا محمد باها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: مقارنة المهور الوقود الذي يشعل نيران التكلف في الزواج

د. أحمد وسام أمين الفتوى

يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد