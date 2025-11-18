موعد مباراة المغرب ومالي فى كأس العالم لـ الناشئين والقناة الناقلة

يلتقي اليوم الثلاثاء منتخب المغرب مع منتخب مالي في دور الستة عشر، ضمن بطولة كأس العالم المقام حاليا في قطر بعدما نجح الأخير في الفوز على زامبيا 3-1 في دور الـ32.



وتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً المقامة في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد فوزه على نظيره الأمريكي 4- بضربات الترجيح في دور الـ32 يوم الجمعة الماضي.



وضرب أبناء المدرب نبيل باها منتخب المغرب موعدا مع منتخب مالي لحساب دور ثمن النهائي في قمة أفريقية خالصة، ذلك أن مالي تخطوا عقبة زامبيا بنتيجة 3-1.

وتجري المباراة المرتقبة بين المغرب ومالي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 16:45 على أرضية ملعب رقم 7 في مجمع أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتمتلك القناتان القطريتان بين إن سبورت والكأس حقوق بث مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب مالي فضلا عن القناة الرياضية المغربية الأرضية TNT وقناة الفيفا الرسمية على منصة يوتيوب.



ويعد اللقاء فرصة مناسبة لانتقام منتخب المغرب من منافسه المالي الذي أقصاه من دور ربع النهائي في دورة 2023 التي استضافتها إندونيسيا.

وكان منتخب مالي أنهى مرحلة المجموعات برصيد 6 نقط من انتصارين على نيوزيلندا بنتيجة 3-0، وفوز على السعودية بحصة 2-0، وخسارة من النمسا بواقع 3-0.

في حين حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعدما احتل المرتبة الخامسة بين أفضل المنتخبات الثمانية المحتلة الصف الثالث ذلك أنه مني بخسارتين الأولى ضد اليابان بواقع 2-0، والثانية على يد البرتغال بحصة 6-0، قبل أن يكتسح كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16-0.



وتقدم المنتخب الأمريكي في الدقيقة 21 عن طريق جود تيري، قبل أن يضيف عبد الله وزان هدف التعادل لـ منتخب المغرب بـ كأس العالم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وابتسمت ضربات الترجيح لـ منتخب المغرب في كأس العالم الذي سجل له زياد باها وإسماعيل العود وإسماعيل دارديك وإلياس هيداوي، فيما سجل لنظيره الأميركي كل من كافان سوليفان وتشيز أدامز وماتياس ألبرت وماكسيمو كاريزو فيما أهدر كوبر سانشيز.

فيما ودع منتخب السعودية تحت 17 عاماً منافسات بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر بعد الخسارة 2-0 أمام نظيره منتخب مالي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل ندجيكورا بومبا هدف التقدم لصالح منتخب مالي عند الدقيقة 61 ثم أضاف إبراهيم دياكيتي الهدف الثاني بعدها بست دقائق في شباك منتخب السعودية ضمن منافسات بطولة كاس العالم لـ الناشئين المقام حاليا في قطر.

ورفع منتخب مالي تحت 17 عاما رصيده إلى 6 نقاط لينتزع الوصافة يليه منتخب السعودية بثلاث نقاط ولكن الأخضر فقد فرصة في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ 12بـ كاس العالم لـ الناشئين.

واقتنص منتخب مالي بطاقة التأهل الأخيرة من أفضل ثوالث فى كأس العالم للناشئين المقام حاليا في قطر منتخب المكسيك بعد تفوقه في معيار اللعب المالي النظيف على منتخب السعودية بعدما تساوى الفريقان بثلاث نقاط وتسجيل 3 أهداف مقابل استقبال 5 أهداف.