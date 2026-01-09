ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية ترند جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب من جيل Z، يتمثل في صورة مصممة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تظهر لوحة إرشادية دائرية مكتوبًا عليها عبارة "صلي على النبي"، مصحوبة بكابشن "لا تجعلها تقف عندك".

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

وحظيت الصورة بانتشار واسع يوم الجمعة، نظرًا لما تتميز به الأجواء الدينية من تفاعل ومشاركة، حيث قام العديد من المستخدمين بوضعها كـ"ستوري" على صفحاتهم، بينما قرر آخرون تعديل تصميم الصورة لتضمين دعوات شخصية خاصة بهم باستخدام أي تطبيق لتصميم الصور الواقعية، مثل تطبيق جيميناي أو غيره.

ويمكن إنشاء الصورة بسهولة باستخدام برومبيت بسيط على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الطابع الواقعي والروحي للصورة. ويكون نص البرومبيت كالتالي:

ـ الوصف: تصميم لوحة إرشادية دائرية مستوحاة من علامات الطرق الدائرية.

ـ الألوان: اللوحة باللون الأزرق الداكن مع إطار عاكس أبيض، وأربعة أسهم بيضاء كثيفة تشكل حركة دائرية حول اللوحة.

ـ النص: في المركز، كتابة عبارة "صلي على النبي" بخط عربي بسيط يشبه خطوط إشارات المرور، أبيض، متوازن، واضح، وروحي.

ـ الخلفية: شارع هادئ خالٍ من المارة ليلاً، أضواء خافتة، مبانٍ بعيدة، جو هادئ، مع إضاءة واقعية وانعكاس خفيف على سطح اللوحة.

ـ الأسلوب: تصميم بسيط، روحاني، هادئ، واقعي، عالي الجودة، بدون أشخاص.

وبهذه الخطوات يمكن لأي شخص إنشاء نسخته الخاصة من الصورة بسهولة، وتغيير النص العربي أو الدعوة لتناسب ما يرغب في نشره على السوشيال ميديا.