بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا

تُعد بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات الرسمية التي لا غنى عنها في مختلف المعاملات الحكومية والخدمية، ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو بوابة الحكومة المصرية.

ـ اختيار أيقونة الخدمات المدنية.

ـ تحديد خدمة الأحوال المدنية، ثم الضغط على خيار بدل تالف أو بدل فاقد بطاقة الرقم القومي أو تجديد البطاقة حسب الحالة.

ـ في حال عدم وجود حساب على البوابة، يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد.

ـ تعبئة البيانات المطلوبة بدقة مثل الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة، المهنة، وجهة العمل.

ـ تحديد وسيلة استلام البطاقة، سواء بالبريد إلى المنزل أو من مكتب السجل المدني.

ـ سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

ـ فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

ـ فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

ـ فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

ـ عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

ـ عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

هناك 5 غرامات كشفت عنها لائحة السجل المدني وهي كالآتي:

ـ غرامة 100 جنيه في حالة التأخير المواطن عن تجديد البطاقة بعد بلوغه 15 سنة.

ـ غرامة 100 جنيه حال تعامل الشخص بـطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية.

ـ غرامة 50 جنيها يدفعها الشخص حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

ـ غرامة 50 جنيهًا حال عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل المهنة أو زواج أو محل الإقامة بعدة مدة 3 شهور وقوع التغير.

ـ غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج الشخص بطاقة بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير محضر فقدها.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومسجلًا بقاعدة بيانات السجل المدني.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

ـ تقديم مستندات إثبات الهوية والمهنة والعنوان بشكل رسمي ومعتمد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة التجديد).

ـ شهادة الميلاد الأصلية أو صورة منها (في حالة الاستخراج لأول مرة).

ـ مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو مياه حديث.

ـ مستند إثبات المهنة المعتمد من جهة العمل.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكن استخراج البطاقة بعدة طرق متنوعة لتناسب احتياجات المواطنين، وتشمل:

ـ مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ـ ماكينات السجل المدني الذكية داخل المولات الكبرى.

ـ المراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية.

ـ السيارات المتنقلة وأحوال إكسبريس لتقديم الخدمة السريعة في المناطق الحيوية.

ـ البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

ـ الاتصال بالخط الساخن المخصص لخدمات الأحوال المدنية لتقديم الدعم الفني والمتابعة.