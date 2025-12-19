هتدفع أون لاين.. الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7 بالرقم القومي

يترقب آلاف المواطنين، الإعلان الرسمي لنتيجة سكن لكل المصريين 7، حيث أتاح الصندوق عدة وسائل للاستعلام عنها، عقب تساؤل الكثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7.



طرق معرفة نتيجة سكن لكل المصريين 7

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، إرسال رسائل نصية لحاجزي شقق «سكن لكل المصريين 7»، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، المنطبق عليهم الشروط، لبدء سداد الأقساط ربع السنوية.

وجاءت طرق التعرف على النتيجة كالتالي:

أولًا: الاتصال بالخط الساخن

يمكن للمتقدمين الاتصال بالأرقام: 1188 - 5777 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من الخط الأرضي، للاستعلام عن موقف الطلب.

ثانيًا: خدمة الرسائل النصية

إرسال الرقم القومي إلى 1124، وحال ظهور رسالة تفيد بأن الرقم غير مسجل، فهذا يعني أن النتيجة لم تُعلن بعد.



طرق الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنــــــــــا.

- اختيار خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان.

- إدخال الرقم القومي.

- مراجعة المعلومات جيدا والنقر على زر استعلام.

طرق سداد الأقساط في سكن لكل المصريين 7

كشفت وزارة الإسكان عن طرق سداد الأقساط في سكن لكل المصريين 7، وتتمثل في التالي:

- مكاتب البريد المميكنة في جميع المحافظات.

- البطاقات الائتمانية وبطاقات ميزة.

- المحافظ الإلكترونية وشبكة خالص.

وتشمل المدفوعات المصاريف الإدارية، مقدم الحجز، ووديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة الوحدة، مع إمكانية إضافتها للتمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك.

فئات يحق لها استرداد مقدم الحجز

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، القواعد المنظمة لاسترداد مقدم الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7، لعدة فئات كالتالي:

- المواطنون الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة، ولم يقع عليهم الاختيار في التخصيص.

- المواطنون الذين لم يرغبوا في توقيع الإقرار، أو استكمال الإجراءات قبل نهاية فترة الحجز.

- في حالة الانسحاب من الإعلان وعدم الرغبة في الاستمرار بعد سداد جدية الحجز.

طريقة استرداد مقدم الحجز

وفقًا لوزارة الإسكان، يمكن للمواطنين استرداد مقدم حجز شقق الإسكان باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- اختيار خدمة «استرداد مقدم الدفع» من قائمة الخدمات.

- الموافقة على الإقرار الإلكتروني الذي يظهر أمامك.

- استلام رسالة نصية من الصندوق تحدد موعد ومكان صرف المبلغ من مكتب البريد الأقرب.

- إذا كان الدفع قد تم ببطاقة بنكية أو تحويل إلكتروني، يتم رد المبلغ تلقائيًا لنفس الحساب أو البطاقة.