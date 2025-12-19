قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
مصطفى بكري: شروط إسرائيلية تعطل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة| فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هتدفع أون لاين.. الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7 بالرقم القومي

سكن لكل المصريين 7
سكن لكل المصريين 7
خالد يوسف

يترقب آلاف المواطنين، الإعلان الرسمي لنتيجة سكن لكل المصريين 7، حيث أتاح الصندوق عدة وسائل للاستعلام عنها، عقب تساؤل الكثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7.
 

طرق معرفة نتيجة سكن لكل المصريين 7

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، إرسال رسائل نصية لحاجزي شقق «سكن لكل المصريين 7»، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، المنطبق عليهم الشروط، لبدء سداد الأقساط ربع السنوية.

وجاءت طرق التعرف على النتيجة كالتالي:

أولًا: الاتصال بالخط الساخن
يمكن للمتقدمين الاتصال بالأرقام: 1188 - 5777 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من الخط الأرضي، للاستعلام عن موقف الطلب.
ثانيًا: خدمة الرسائل النصية
إرسال الرقم القومي إلى 1124، وحال ظهور رسالة تفيد بأن الرقم غير مسجل، فهذا يعني أن النتيجة لم تُعلن بعد.
 

طرق الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنــــــــــا.

- اختيار خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان.

- إدخال الرقم القومي. 

- مراجعة المعلومات جيدا والنقر على زر استعلام.

طرق سداد الأقساط في سكن لكل المصريين 7

كشفت وزارة الإسكان عن طرق سداد الأقساط في سكن لكل المصريين 7، وتتمثل في التالي:

- مكاتب البريد المميكنة في جميع المحافظات.

- البطاقات الائتمانية وبطاقات ميزة.

- المحافظ الإلكترونية وشبكة خالص.
وتشمل المدفوعات المصاريف الإدارية، مقدم الحجز، ووديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة الوحدة، مع إمكانية إضافتها للتمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك.

فئات يحق لها استرداد مقدم الحجز

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، القواعد المنظمة لاسترداد مقدم الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7، لعدة فئات كالتالي:

- المواطنون الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة، ولم يقع عليهم الاختيار في التخصيص.

- المواطنون الذين لم يرغبوا في توقيع الإقرار، أو استكمال الإجراءات قبل نهاية فترة الحجز.

- في حالة الانسحاب من الإعلان وعدم الرغبة في الاستمرار بعد سداد جدية الحجز.

طريقة استرداد مقدم الحجز

وفقًا لوزارة الإسكان، يمكن للمواطنين استرداد مقدم حجز شقق الإسكان باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- اختيار خدمة «استرداد مقدم الدفع» من قائمة الخدمات.

- الموافقة على الإقرار الإلكتروني الذي يظهر أمامك.

- استلام رسالة نصية من الصندوق تحدد موعد ومكان صرف المبلغ من مكتب البريد الأقرب.

- إذا كان الدفع قد تم ببطاقة بنكية أو تحويل إلكتروني، يتم رد المبلغ تلقائيًا لنفس الحساب أو البطاقة.

