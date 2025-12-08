دفع العمل بمشروعات الطرق بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينتي حدائق أكتوبر و15 مايو 

واصل جهاز حدائق أكتوبر،تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أعمال تمهيد وتنفيذ طبقات الأسفلت بمداخل منطقة 810 عمارات ضمن المبادرة، وذلك تمهيدًا لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالمشروع، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

كما يجري تنفيذ أعمال طبقات الأسفلت بمشروع ٦٠٧ عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أحد المشروعات السكنية المهمة الجاري العمل بها داخل المدينة.

وفي الإطار نفسه، جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية ضمن مشروع النرجس – سكن لكل المصريين

محور منخفضي الدخل بمدينة ١٥ مايو، الذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11,160 وحدة سكنية.

وشدد مسئولو الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وسرعة تنفيذ الأعمال، وضمان تنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن السيولة المرورية داخل المنطقة.



