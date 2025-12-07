قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2025
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الإسكان: الإقبال الكبير على سكن لكل المصريين خير دليل لثقة المواطنين في مشروعات الدولة

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
محمود محسن

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، يكون بدون ثمن الأرض، مشيرا إلى أن الدولة تقدم دعم نقدي ودعم فادة مختلف يصل 8% وفي المتوسط 12%، ويتم سداد ثمن الوحدة على  مدار فترة طويلة يصل 20 عاما.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الإقبال الكبير على "سكن لكل المصريين" خير دليل على ثقة المواطنين في مشروعات الصندوق، ومؤشر واضح على أن الإجراءات التي يتم اتباعها تتميز بالشفافية والحوكمة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، أن كل ذوي الهمم تم العمل على مراعاه احتياجاتهم، مؤكدا ان فكرة القضاء على المناطق العشوائية كانت هدف أساسي للدولة المصرية.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان سكن لكل المصريين الأرض الصندوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا وبيلاروس

وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا وبيلاروس

نتنياهو

جيروزاليم بوست: صراع بإرادة نتنياهو بين رئيس الأركان ووزير الدفاع سيحدد هوية الجيش

السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل

السفيرة الأمريكية لدى اليونان: أثينا ركيزة أساسية في إستراتيجية ترامب للطاقة والاستثمار

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد