وزير الإسكان: الإقبال الكبير على سكن لكل المصريين خير دليل لثقة المواطنين في مشروعات الدولة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، يكون بدون ثمن الأرض، مشيرا إلى أن الدولة تقدم دعم نقدي ودعم فادة مختلف يصل 8% وفي المتوسط 12%، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدار فترة طويلة يصل 20 عاما.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الإقبال الكبير على "سكن لكل المصريين" خير دليل على ثقة المواطنين في مشروعات الصندوق، ومؤشر واضح على أن الإجراءات التي يتم اتباعها تتميز بالشفافية والحوكمة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، أن كل ذوي الهمم تم العمل على مراعاه احتياجاتهم، مؤكدا ان فكرة القضاء على المناطق العشوائية كانت هدف أساسي للدولة المصرية.