ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات

استخراج بطاقة الرقم القومي بأسعار 2026
استخراج بطاقة الرقم القومي بأسعار 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي وأسعار الاستمارات في ظل استمرار وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والتوسع في إتاحة خدمات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر الهاتف المحمول بما يتيح إنهاء الإجراءات دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجل المدني.

استخراج بطاقة الرقم القومي

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتخفيف التكدس داخل المصالح الحكومية من خلال تقديم خدمة إلكترونية متكاملة تشمل سداد الرسوم أونلاين وتوصيل البطاقة إلى محل الإقامة خلال فترة زمنية محددة.

خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026

أتاحت المنصة الرسمية لقطاع الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة مصر الرقمية خدمة استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل من خلال خطوات بسيطة تتيح للمواطن اختيار نوع الخدمة سواء استخراج جديد أو بدل فاقد أو بدل تالف أو تجديد البطاقة.

وتوفر المنصة أكثر من فئة لاستمارات بطاقة الرقم القومي تختلف في الأسعار ومدة الاستلام بداية من الخدمة الفورية وحتى الخدمة العادية بما يناسب احتياجات المواطنين.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبيل

تبدأ الخطوات بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات الأحوال المدنية ثم الضغط على خدمة استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي وإنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق مع إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ويقوم المواطن بتحديد نوع الخدمة المطلوبة سواء بدل فاقد أو بدل تالف أو تجديد أو استخراج أول مرة ثم تعبئة البيانات بدقة وتحديد عنوان التوصيل وسداد الرسوم إلكترونيا عبر وسائل الدفع المتاحة وانتظار استلام البطاقة خلال المدة المحددة حسب نوع الاستمارة المختارة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد وصورة شهادة الميلاد في حالة استخراج البطاقة لأول مرة ومستند إثبات محل الإقامة مثل عقد الإيجار أو إيصال مرافق إضافة إلى مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومسجلا بقاعدة بيانات السجل المدني وألا يقل العمر عن 15 عاما مع تقديم بيانات صحيحة ومكتملة أثناء عملية التقديم الإلكتروني أو الورقي.

غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

حددت مصلحة الأحوال المدنية حالات توقيع غرامات مالية من بينها غرامة 100 جنيه في حالة التأخير عن استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عاما وغرامة 100 جنيه عند التعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.

كما يتم توقيع غرامة 50 جنيها عند عدم تجديد البطاقة بعد تغيير البيانات وغرامة 50 جنيها في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير مثل الزواج أو تغيير المهنة أو محل الإقامة وغرامة 50 جنيها عند التأخر في استخراج بدل فاقد لمدة تزيد على 15 يوما من تاريخ تحرير المحضر.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي في مصر

تتوافر الخدمة من خلال مكاتب السجل المدني بجميع المحافظات والمراكز النموذجية لخدمات الأحوال المدنية وماكينات السجل المدني الذكية التي تعمل على مدار 24 ساعة إلى جانب البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية والسيارات المتنقلة التابعة لقطاع الأحوال المدنية وخدمة أحوال إكسبريس الفورية ومكاتب الخدمات الحكومية داخل المولات الكبرى إضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة للخدمة.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2026

أعلنت وزارة الداخلية الأسعار الرسمية لاستمارات بطاقة الرقم القومي وفقا لنوع الخدمة وسرعة الاستلام حيث بلغ سعر الفئة الفورية عبر السيارة النموذجية 800 جنيه ويتم الاستلام فورا.

وسجلت فئة VIP إكسبريس 515 جنيها مع الاستلام خلال ساعتين بينما جاءت الفئة الخاصة بسعر 175 جنيها ويتم الاستلام خلال 24 ساعة والفئة العاجلة بسعر 125 جنيها ويتم الاستلام خلال 3 أيام والفئة العادية بسعر 50 جنيها ويتم الاستلام خلال 15 يوما.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين اختيار الفئة المناسبة حسب احتياجاتهم مع إمكانية الدفع الإلكتروني وخدمة التوصيل إلى المنزل في إطار خطة التحول الرقمي لعام 2026 بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مستعجل من خلال هيئة الأحوال المدنية بالعباسية عبر شراء الاستمارة المستعجلة بقيمة 185 جنيها وسداد رسوم إضافية 315 جنيها لاستلام البطاقة خلال نصف ساعة.

كما يمكن الاستفادة من خدمة المنزل عبر الاتصال بالخطوط الساخنة 15340 أو 16582 لطلب سيارة مجهزة لاستخراج البطاقة لكبار السن وغير القادرين في نفس اليوم بتكلفة تصل إلى 615 جنيها.

وتتوفر الخدمة أيضا داخل عدد من المولات التجارية من بينها سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول حيث يتم دفع 185 جنيها واستلام البطاقة خلال 24 ساعة.

وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومي الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

إيمان العاصي
مدرسة
حملة مكبرة
مباني
