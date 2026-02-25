ناقد رياضي: الزمالك لا يلعب بالناشئين وشماعة الأزمات غير منطقية.. فيديو

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن المنافسة على صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم مشتعلة بين عدة أندية، مشيرًا إلى أن الصراع الحقيقي على اللقب سيكون بين الأهلي وبيراميدز، في ظل تقارب النقاط وإمكانية تغير جدول الترتيب مع أي تعثر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن فوز الزمالك على زد بهدفين مقابل هدف يؤكد قدرة الفريق على حصد النقاط رغم الأزمات، لكنه رفض ما يتردد بشأن اعتماد الزمالك على الناشئين، موضحًا أن الفريق يضم عناصر دولية بارزة مثل عبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد فتوح وسيف الجزيري وناصر منسي، والحديث عن اللعب بالناشئين “غير منطقي” وأنه يُستخدم أحيانًا لتبرير النتائج.

وأضاف أن المشكلات الإدارية داخل الزمالك ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ سنوات، لكنها لا تمنع امتلاك الفريق قائمة قوية قادرة على المنافسة، وإن كان يرى أن حظوظه في حصد اللقب تظل صعبة مقارنة بالأهلي وبيراميدز.

وأوضح أن الفريق يسير بخطوات ثابتة محليًا وقاريًا، ويمتلك قائمة قوية تجعله منافسًا شرسًا على جميع البطولات، مرجحًا كفته في المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ومؤكدًا أن أي فوز في هذه القمة سيؤثر بشكل مباشر على شكل المنافسة ويمنح الأفضلية أيضًا للأهلي وسيراميكا كليوباترا في حال تعثر أحد الطرفين.