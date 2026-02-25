مدير عام المبادرات الصحية: "المقبلين على الزواج" نجحت في فحص ملايين الشباب

أكدت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تُعد من المبادرات الرئاسية المهمة ضمن 100 مليون صحة، مشيرةً إلى أنها الإجراء الإلزامي الوحيد قبل إتمام الزواج لاستخراج الشهادة الصحية، ما يعزز نشر الوعي الصحي بين الأسر المصرية.

وأوضحت خليفة، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة شهدت إضافة حزمة متميزة من فحوصات الأمراض الوراثية لأول مرة، إلى جانب الكشف عن بعض الأمراض الفيروسية مثل فيروس نقص المناعة، وأمراض الكبد، فضلاً عن قياس الضغط والسكر، بما يطمئن الشباب على صحتهم وصحة الأجيال المقبلة.

وأضافت أنه في حال اكتشاف إصابة وراثية، يتم تقديم المشورة الأسرية لتوضيح احتمالات انتقال المرض، مؤكدة أن حمل أحد الطرفين لجين مرضي لا يعني بالضرورة انتقاله للأبناء، خاصة إذا كان الطرف الآخر سليماً، بما يضمن اتخاذ قرار قائم على أسس طبية سليمة.