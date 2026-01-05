قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

4 خطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين إلكترونيًا
رابط الاستعلام عن بطاقة التموين إلكترونيًا
عبد العزيز جمال

يزداد بحث المواطنين خلال الفترة الحالية عن رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026، لمعرفة حالة بطاقة التموين الخاصة بهم، والتأكد من استمرار صرف الدعم التمويني المخصص للأسرة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين أو الوقوف في طوابير طويلة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الخدمات الرقمية التي تُسهل عملية الاستعلام والتحديث على بطاقة التموين إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين.

احصل على 500 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين.. آخر موعد للصرف والمستحقين

خطوات الاستعلام عن البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقة التموين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي https://digital.gov.eg

- الضغط على خيار «تصفح الخدمات».

- اختيار خدمة «استعلام عن الصرف».

- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول والرقم السري الخاص بالمستخدم.

وبعد إتمام هذه الخطوات، تظهر بيانات البطاقة التموينية وحالة الصرف للمستفيدين.

خدمات البطاقة التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية

لا تقتصر خدمات بوابة مصر الرقمية على الاستعلام عن بطاقة التموين فقط، بل توفر مجموعة من الخدمات الأخرى التي تهم ملايين المواطنين، من بينها:

  • استمارة تحديث بيانات المواطن.
  • تفعيل بطاقة التموين.
  • إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
  • نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.
  • خدمة «فصل نفسي» عن البطاقة.
  • ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين.

إضافة أفراد في بطاقة التموين عبر مصر الرقمية

حتى الآن، لم تُتح وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا بشكل فعلي عبر بوابة مصر الرقمية، حيث توضح البوابة أن هذه الخدمة ستُتاح قريبًا ضمن حزمة خدمات جديدة يجري العمل على تفعيلها.

خطوات إضافة المواليد علي بطاقة التموين

خدمات تموينية مرتقبة على بوابة مصر الرقمية

وتشمل الخدمات التموينية التي من المنتظر إتاحتها خلال الفترة المقبلة عبر بوابة مصر الرقمية ما يلي:

  • إصدار بطاقة تموين جديدة.
  • إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.
  • إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.
  • إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.
  • إيقاف بطاقة تموينية بالكامل.
  • إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

وتؤكد وزارة التموين أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الدعم التمويني، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تقليل الاحتكاك المباشر وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

بطاقة التموين رابط الاستعلام عن بطاقة التموين حالة بطاقة التموين الاستعلام والتحديث على بطاقة التموين إلكترونيًا بوابة مصر الرقمية خطوات الاستعلام عن البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية خدمات البطاقة التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية استمارة تحديث بيانات المواطن بطاقة التموين إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: تطوير منظومة دعم الصادرات ضرورة لحماية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها عالميًا

هاني عبد السميع

«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مراكز البيانات نقلة نوعية في بناء الاقتصاد

عصام خليل

عضو الشيوخ: نرفض قاعدة ادفع ثم تظلم.. وأطالب برفع إعفاء السكن لـ150 ألف جنيه

بالصور

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد