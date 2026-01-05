4 خطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا

يزداد بحث المواطنين خلال الفترة الحالية عن رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026، لمعرفة حالة بطاقة التموين الخاصة بهم، والتأكد من استمرار صرف الدعم التمويني المخصص للأسرة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين أو الوقوف في طوابير طويلة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الخدمات الرقمية التي تُسهل عملية الاستعلام والتحديث على بطاقة التموين إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين.



خطوات الاستعلام عن البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقة التموين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي https://digital.gov.eg

- الضغط على خيار «تصفح الخدمات».

- اختيار خدمة «استعلام عن الصرف».

- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول والرقم السري الخاص بالمستخدم.

وبعد إتمام هذه الخطوات، تظهر بيانات البطاقة التموينية وحالة الصرف للمستفيدين.

خدمات البطاقة التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية

لا تقتصر خدمات بوابة مصر الرقمية على الاستعلام عن بطاقة التموين فقط، بل توفر مجموعة من الخدمات الأخرى التي تهم ملايين المواطنين، من بينها:

استمارة تحديث بيانات المواطن.

تفعيل بطاقة التموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.

خدمة «فصل نفسي» عن البطاقة.

ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين.

إضافة أفراد في بطاقة التموين عبر مصر الرقمية

حتى الآن، لم تُتح وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا بشكل فعلي عبر بوابة مصر الرقمية، حيث توضح البوابة أن هذه الخدمة ستُتاح قريبًا ضمن حزمة خدمات جديدة يجري العمل على تفعيلها.



خدمات تموينية مرتقبة على بوابة مصر الرقمية

وتشمل الخدمات التموينية التي من المنتظر إتاحتها خلال الفترة المقبلة عبر بوابة مصر الرقمية ما يلي:

إصدار بطاقة تموين جديدة.

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

إيقاف بطاقة تموينية بالكامل.

إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

وتؤكد وزارة التموين أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الدعم التمويني، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تقليل الاحتكاك المباشر وتسهيل الإجراءات على المواطنين.