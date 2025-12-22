بالأسماء.. إصدار 113 بطاقة تموين ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن وصول دفعة جديدة من البطاقات التموينية بلغت 113 بطاقة، فئات "بدل تالف" و"بدل فاقد" و"فصل اجتماعي"، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه سيجري تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 46 بطاقة لمركز الخارجة، و58 بطاقة لمركز الداخلة، و3 بطاقات لمركز بلاط، و20 بطاقة لمركز الفرافرة، و4 بطاقات لمركز باريس.

وأكدت «سلوي»، أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود المحافظة في تطوير منظومة الدعم التمويني وتلبية احتياجات المواطنين، مع ضمان سرعة وسهولة الحصول على الخدمات.

وشددت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجري بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.



استخراج بطاقة تموينية

وطالبت سلوي، المواطن أن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.