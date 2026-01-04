قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
أخبار البلد

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

عبد الفتاح تركي

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيا .. مع بداية عام 2026، تصاعد اهتمام المواطنين بالبحث عن طريقة الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026، في ظل التوسع المستمر في الخدمات الحكومية الرقمية، وسعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتخفيف الضغط عن المحاكم والنيابات.

يأتي ذلك تماشيًا مع توجه وزارة العدل نحو تقديم خدمات إلكترونية تيسر على المواطنين معرفة الموقف القانوني الخاص بهم دون الحاجة إلى الانتقال للمقرات الحكومية أو الوقوف في طوابير طويلة.

واقرأ أيضًا:

وزارة العدل في أسبوع | مشروعات قوانين جديدة بلجنة الإصلاح التشريعي ولقاء وزراء العدل العرب

وتتيح وزارة العدل المصرية عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن القضايا المسجلة باسم المواطن باستخدام الرقم القومي، وهي خدمة لاقت إقبالًا واسعًا لما توفره من سرعة ودقة في الحصول على المعلومات، فضلًا عن كونها متاحة على مدار اليوم، بما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.

رابط الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيا

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل المصرية، حيث تم تخصيص صفحة لخدمة الاستعلام الإلكتروني عن الدعاوى القضائية، ويكفي اتباع التعليمات المعلنة على الموقع الرسمي لإتمام عملية الاستعلام بسهولة، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية أو مستندات ورقية.

خطوات الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 عبر وزارة العدل

تبدأ خطوات الاستعلام بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل، ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن دعوى قضائية من بين الخدمات المتاحة، وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وعلى رأسها الرقم القومي الخاص به، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام، لتظهر النتائج الخاصة بالقضايا المسجلة باسمه، متضمنة البيانات الأساسية المتعلقة بالدعوى.

وزارة العدل تشارك في مبادرة بداية جديدة

وتشدد وزارة العدل على أهمية إدخال البيانات بدقة كاملة، لضمان ظهور النتائج الصحيحة، حيث إن أي خطأ في الرقم القومي أو البيانات الأخرى قد يؤدي إلى عدم ظهور القضايا أو عرض بيانات غير مكتملة، وهو ما يحرص النظام الإلكتروني على تفاديه عبر خطوات تحقق دقيقة.

شهادة الاستعلام عن القضايا من النيابة العامة

وفي سياق متصل، وفرت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي تقدمها عبر بوابتها الرسمية، حيث تتيح للمواطنين إمكانية الحصول على شهادة الاستعلام عن القضايا بطريقة إلكترونية مؤمنة، بما يضمن سرية البيانات ودقتها.

وتتم خطوات الاستعلام من خلال الدخول إلى بوابة النيابة العامة وتسجيل الدخول، ثم إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص، وبعد ذلك يتلقى المستخدم رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على رمز التحقق، ويتم إدخال رمز التحقق في المكان المخصص على الموقع، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وبعد إتمام عملية الدخول يمكن اختيار خدمة الاستعلام عن قضايا للاطلاع على التفاصيل المتاحة.

أهمية الاستعلام الإلكتروني عن القضايا باستخدام الرقم القومي

تكمن أهمية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن القضايا في كونها توفر الوقت والجهد على المواطنين، إذ لم يعد المواطن مضطرًا للانتقال إلى المحكمة أو النيابة لمعرفة موقفه القانوني، كما تتيح الخدمة الوصول الفوري إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية، ومتابعتها في أي وقت ومن أي مكان، الأمر الذي يعزز من مستوى الشفافية ويضمن الاطلاع المستمر على المستجدات القضائية.

وزارة العدل تطلق سيارات توثيق في 22 محافظة لخدمة المواطين ضم

كما تسهم هذه الخدمات الرقمية في الحد من التزاحم داخل المحاكم، وتخفيف العبء عن الموظفين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة وسرعة إنجاز المعاملات، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

خطوات الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي عبر الموبايل

وإلى جانب الموقع الإلكتروني، يمكن للمواطنين الاستعلام عن القضايا باستخدام الهاتف المحمول من خلال تحميل تطبيق وزارة العدل من متجر جوجل بلاي، ثم فتح التطبيق واختيار أيقونة الأحكام القضائية، وبعد ذلك الضغط على خيار استعلام عن القضايا، وتحديد درجة الدعوى سواء كانت جزئيًا أو ابتدائيًا أو استئنافًا أو نقضًا.

ويستكمل المستخدم الخطوات باختيار المحكمة التي تنظر القضية، ثم تحديد نوع القضية والعام الذي تم رفع الدعوى فيه، ليتم عرض البيانات المتاحة فورًا على شاشة الهاتف، في إطار من السهولة والسرعة التي تلبي احتياجات المواطنين المختلفة.

وتؤكد الجهات الرسمية أن جميع هذه الخدمات تتم وفق أنظمة إلكترونية مؤمنة، تحافظ على خصوصية البيانات الشخصية، وتضمن عدم الاطلاع عليها إلا من قبل صاحب الشأن، بما يعزز ثقة المواطنين في الاعتماد على المنصات الرقمية الرسمية.

