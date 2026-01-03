قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

جنايات البحر الأحمر تستأنف محاكمة 27 متهمًا بحيازة الزئبق

ابراهيم جادالله

تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، جلسات محاكمة 27 متهمًا في قطاع التعدين، بتهمة حيازة وتداول مواد سامة محظورة مثل السيانيد والزئبق، لاستخراج الذهب من خامات محمية جبل "علبة" الطبيعية جنوب البحر الأحمر.

القضية رقم (235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، المقيدة برقم 604 لسنة 2021 كليات البحر الأحمر) كانت قد حجزت سابقًا للنطق بالحكم، قبل أن تعيدها المحكمة للمرافعات بعد استماعها لشهادات حاسمة.. من بين الشهود الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، رئيس فرع شؤون البيئة سابقًا ورئيس اللجنة الفنية للتقرير، والدكتور تامر كمال، رئيس محميات البحر الأحمر، اللذين أكَّدا ارتكاب المتهمين مخالفات بيئية جسيمة.

تفاصيل الاتهامات والتحقيقات

كشفت التحقيقات أن المتهمين، بصفتهم الرسمية السابقة، قادوا مركبات ثقيلة ومعدات داخل المنطقة المحمية دون تصريح من الجهات المختصة. كما وُجهت إليهم تهمة تداول السيانيد والزئبق دون ترخيص، بالإضافة إلى:

إقامة 20 منهم لمنشآت معالجة نفايات خطرة دون إذن.

إهمال 22 متهمًا في الاحتفاظ بسجلات المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطتهم، وطرق التخلص منها، والجهات المتعاقد معها.

قدرت اللجنة الفنية الضرر البيئي بنحو 6 ملايين وثمانية وثلاثين ألف دولار أمريكي.

مخاطر السيانيد: سم يُذيب الحياة

يُستخدم السيانيد في عملية "الترشيح" لاستخلاص الذهب، لكنه مركب شديد السمية يُثبِّط إنزيم "السيتوكروم أوكسيديز"، مُعيقًا إنتاج الطاقة الخلوية، جرعة قاتلة للبشر: 1-2 ملغ/كغ، تُسبب شللًا تنفسيًا في دقائق، المزمن: تلف أعصابي، اضطرابات درقية، وسرطان.

بيئيًا، يلوث المياه والتربة، يقتل الكائنات المائية، ويُهدِّد التنوع في علبة مثل الكبش الأروى ("حارس الصحراء") وشجرة التنين صائدة الغيوم. الزئبق يُفاقم الضرر بتراكمه الوراثي. مثال تاريخي: تسرب 100 طن في رومانيا (2000) أدَّى إلى كارثة إقليمية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

حملة مكبرة في المنوفية

ضبط سلخانة غير مرخصة ولحوم فاسدة في المنوفية

اجتماع بصحة الإسكندرية

صحة الإسكندرية تعقد اجتماعًا لدعم منظومة الدواء ولجنة المضادات الحيوية

انخفاض درجات الحرارة.. طقس شتوي شديد البرودوة في الإسكندرية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

