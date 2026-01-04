كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026

زاد البحث خلال الفترة الماضية، عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي، وذلك لمعرفة موعد صدور الكارت ومكان استلامه، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال منصة مصر الرقمية وموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

يمكن للمواطنين من ذوي الإعاقة أو أوليائهم، الاستعلام عن حالة الكارت من أكثر من وسيلة، تشمل:

ـ الخط الساخن.. من خلال الاتصال على رقم 1444 واتباع التعليمات الصوتية، ثم إدخال الرقم القومي، ليقوم ممثل خدمة العملاء بإبلاغك بموعد صدور الكارت ومكان استلامه.

ـ موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. زيارة الموقع الرسمي واختيار "الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة"، ثم الضغط على خيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة" وإدخال الرقم القومي لمعرفة التفاصيل.

ـ منصة مصر الرقمية.. تسجيل الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة "بطاقة الخدمات المتكاملة"، ثم إدخال البيانات المطلوبة لعرض حالة الطلب.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يُمنح كارت الخدمات المتكاملة 2026 لفئات متعددة من ذوي الإعاقة، وفقًا لضوابط وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل الفئات التالية:

ـ أصحاب الشلل الدماغي.. إعاقة حركية دائمة

ـ المصابون بالشلل الرباعي أو النصفي.. إعاقة جسدية شديدة

ـ ذوي الإعاقة الذهنية المزمنة.. اضطرابات ذهنية

ـ متحدو الإعاقة السمعية أو البصرية.. فقدان سمع أو بصر جزئي أو كلي

ـ مرضى ضمور العضلات ومتلازمة داون.. أمراض مزمنة وإعاقات متعددة

ـ الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القزامة أو شلل الأطفال.. إعاقات جسدية تؤثر على الحركة

ـ الأشخاص فاقدو الأهلية.. يقدم عنهم الوصي القانوني المستندات المطلوبة

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2026

عند التقديم للحصول على الكارت لأول مرة، يجب تجهيز المستندات التالية:

ـ صور شخصية.. عدد 2 صورة حديثة مقاس 4×6

ـ بطاقة الرقم القومي.. أصل وصورة للمتقدم

ـ شهادة الميلاد للأبناء.. أصل للاطلاع وصورة للتقديم

ـ التقرير الطبي المميكن.. موضح به نوع الإعاقة مع الأشعة والفحوصات

ـ قرار الوصاية (إن وجد).. في حالة فقد الأهلية

ـ متابعة الطلب.. يمكن الاستعلام بعد التقديم لمعرفة موعد استلام الكارت أو تحديث البيانات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن

للاستعلام الإلكتروني عن حالة الكارت عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي عبر هذا الرابط هنــــــــا.

ـ اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.

ـ النقر على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ـ الضغط على كلمة استعلام لعرض حالة الكارت وموعد صدوره ومكان الاستلام.