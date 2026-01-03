وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، على هامش جولة رئيس الوزراء بمحافظة الأقصر.

وقال شريف الشربيني في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أكثر من 100 قرية في محافظة الأقصر يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة بها ".

وتابع شريف الشربيني :" مبادرة حياة كريمة تغير وجه الريف المصري ويتم توفير خدمات متكاملة سواء مراكز تكنولوجية ومدارس ووحدات صحية وملاعب ".

وسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الوحدات السكنية لشباب مدينة الطود بمحافظة الأقصر.

وسلم مدبولي ١١ وحدة سكنية كالتالي: فاطمة الشاطر والطيري محمود و محمد شعبان و عبد المسيح عياد ويوسف عبد الله وشحاتة الازرق يوسف محمد حسن و عبد الحارث فهمي و مريم ادورد و جملات حسن.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نموذج لوحدة سكنية بمساكن شباب الطود بمحافظة الأقصر.