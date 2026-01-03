نقرأ المشهد الإقليمي والدولي.. أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدا.. والعفي محدش ياكل لقمته

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن عام 2026 داخل علينا بشكل صعب جدًا، موضحًا أنه مع بداية عام جديد يجب أن يكون هناك وعي بما جري حولنا على المستوى القريب والبعيد.


وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في منتهى الخطورة وأمور تخليك دايما صامد ثابت داعم للقيادة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء ومؤسسات البلد.


وأردف أنه منذ 4 أو 5 سنوات الرئيس السيسي كان في أحد اللقاءات والمؤتمرات وقال إن العفي محدش يقدر ياكل لقمته هو قال كده بالضبط، معلقا: أنت عفي بمين بشعبك وإحنا بلد كل ما تبص حواليك متلاقيش حتة هادية وكل مكان فيه اضطرابات.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن في دول في العالم بيطلبوا من ربهم أن بلادهم تفضل زي ما هي، حدودها متتغيرش وثرواتها تفضل موجودة وأمنها مستقر.


وأكمل: إحنا بفضل الله تعالى بلد قوية جدًا وده لأنك قارئ المسرح الإقليمي والدولي شكله أيه وبدأت تشتغل سنوات وتعمل تطوير كبير جدا للدولة الشاملة ومصر أنفقت كتير على البنية التحتية والناس كانت تسأل ده ليه ويسألوا ليه بتجيبوا سلاح.


وواصل: أي أمر متعلق بالأمن القومي نتركه للرجال الذين لديهم محددات الأمن القومي المصري، وهم المعنيين بالبلد وأمنها وخيراتها والـ 120 مليون اللي عايشين على أرضها ودوري كشعب أكون ثابت وداعم.

