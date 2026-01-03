نقرأ المشهد الإقليمي والدولي.. أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدا.. والعفي محدش ياكل لقمته

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن عام 2026 داخل علينا بشكل صعب جدًا، موضحًا أنه مع بداية عام جديد يجب أن يكون هناك وعي بما جري حولنا على المستوى القريب والبعيد.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في منتهى الخطورة وأمور تخليك دايما صامد ثابت داعم للقيادة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء ومؤسسات البلد.



وأردف أنه منذ 4 أو 5 سنوات الرئيس السيسي كان في أحد اللقاءات والمؤتمرات وقال إن العفي محدش يقدر ياكل لقمته هو قال كده بالضبط، معلقا: أنت عفي بمين بشعبك وإحنا بلد كل ما تبص حواليك متلاقيش حتة هادية وكل مكان فيه اضطرابات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن في دول في العالم بيطلبوا من ربهم أن بلادهم تفضل زي ما هي، حدودها متتغيرش وثرواتها تفضل موجودة وأمنها مستقر.



وأكمل: إحنا بفضل الله تعالى بلد قوية جدًا وده لأنك قارئ المسرح الإقليمي والدولي شكله أيه وبدأت تشتغل سنوات وتعمل تطوير كبير جدا للدولة الشاملة ومصر أنفقت كتير على البنية التحتية والناس كانت تسأل ده ليه ويسألوا ليه بتجيبوا سلاح.



وواصل: أي أمر متعلق بالأمن القومي نتركه للرجال الذين لديهم محددات الأمن القومي المصري، وهم المعنيين بالبلد وأمنها وخيراتها والـ 120 مليون اللي عايشين على أرضها ودوري كشعب أكون ثابت وداعم.