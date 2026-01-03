أحمد موسى: ترامب أكد أن عملية اعتقال مادورو شارك فيها 150 طائرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتقال رئيس فنزويلا مادورو اليوم .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عام 2026 داخل علينا دخلة صعبة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ترامب شرح في مؤتمر صحفي تفاصيل عملية إلقاء القبض على مادورو وشارك في العملية 150 طائرة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ترامب أعلن أن مادورو سيتم محاكمته في جرائم جنائية "، مضيفا:" تم عرض لقطات لطائرات هيلكوبتر كانت تقل مادورو وزوجته بعد إلقاء القبض عليهم ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ترامب أعلن أنه تم قطع التيار الكهربائي لتنفيذ عملية اعتقال مادورو وأكد أن هذه العملية لم تحدث من الحرب العالمية الثانية ".