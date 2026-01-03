قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
توك شو

مكبل اليدين ومعصوب العينين .. أحمد موسى يكشف كواليس اعتقال ترامب لمادورو

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا فجر اليوم السبت، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن العملية تطلبت أشهرًا من التخطيط والتمارين المكثفة قبل تنفيذها، مؤكدًا أن العملية ناجحة وتعد الأنجح بنسبة 100%.

وعرض موسى مجموعة الفيديوهات المختلفة التي توثق اللحظات الأولى للعملية العسكرية في فنزويلا، مشيرًا إلى أن ترامب عقد مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل لتوضيح ما جرى خلالها.

وتابع: أكد ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا لضمان انتقال سياسي "آمن"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ستشرف على البلاد لضمان انتقال سلس وسليم ورشيد.

وأردف موسى أن ترامب نشر أول صورة حقيقية لمادورو بعد القبض عليه فجر اليوم، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، ما أثار اهتمام الإعلام العالمي.

وأكد موسى أن فنزويلا تعد من أغنى دول العالم في إنتاج البترول، موضحًا أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالميًا، بالإضافة إلى العديد من المعادن التي تتواجد بباطن الأرض.

أحمد موسى موسى فنزويلا ترامب أمريكا

