أحمد موسى: الدولة أنفقت أموالا كثيرة لتطوير القدرات العسكرية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك دولا في العالم رسالتها أن تظل حدودها كما هي دون تغيير.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة تقوم بتقوية قدراتها العسكرية وتم إنفاق أموال كثيرة على تطوير القدرات العسكرية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية ".

وتابع موسى :" الدولة قرأت جيدا ما يحدث على المستوى الإقليمي والدولي ".

وأكمل :" أي امر يتعلق بالأمن القومي له رجال متخصصين لديهم محددات الامن القومي المصري ".

وأضاف :" دور المواطن هو دعم ومساندة الدولة لحماية الأمن القومي ومحدش يجي من الخونة والمتأمرين يغير ده ".