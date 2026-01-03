على النيل .. أحمد موسى يكشف كواليس حوار دار بين رئيس الوزراء وسائح مريض بمستشفى الكرنك

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في محافظة الأقصر وزيادة عدد من المستشفيات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء أجرى حوارا وديا مع المرضى في مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء أدار حوارا مع سائح إنجليزي متواجد في مستشفى بالأقصر"

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" السائح قاعد في مستشفى على النيل والسائح الإنجليزي أشاد بمستوى الخدمة الصحية وقال لرئيس الوزراء مستوى الرعاية الصحية في مصر لم يجدها في بريطانيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" السائح الإنجليزي قال إنه قاعد في فندق مش في مستشفى بالإضافة إلى جودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".