أحمد موسى يعلن القبض على المرشد المتهم بالكتابة على هرم أوناس.. والتحقيقات تبدأ

أعلن الإعلامي أحمد موسى إلقاء القبض على المرشد السياحي الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء كتابته بالطباشير على هرم أوناس بمنطقة سقارة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك خلال حلقة برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، حيث تناولت الحلقة تفاصيل الواقعة التي أثارت حالة من الجدل، باعتبارها تمس أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية.

من جانبه، أكد حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، فتح تحقيق عاجل مع المرشد، مشيرًا إلى أنه من العاملين القدامى بالمجال، وأن الواقعة تم رصدها وإبلاغ الجهات المختصة بها فورًا.

استخدم الطباشير في الشرح

وأوضح أن المرشد استخدم الطباشير في الشرح للسياح بدلًا من العصا المخصصة لذلك، وهو ما يمثل مخالفة لقواعد العمل، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. كما أشار إلى التحقيق مع مصور الفيديو المتداول، بدعوى نشر معلومات غير دقيقة حول الواقعة.

ولفت إلى أن المرشد قدّم اعتذارًا علنيًا، معترفًا بخطئه، مؤكدًا أن الواقعة قيد التحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للمهنة.