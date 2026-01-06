1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

تصرف وزارة العمل منحة عيد الميلاد المجيد للفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة، والمسجلين رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك عقب اعتماد القرار من وزير العمل محمد جبران، على مدار شهر يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن عدد المستفيدين من منحة عيد الميلاد المجيد يبلغ 199 ألفًا و524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، في مختلف محافظات الجمهورية، ممن جرى تسجيلهم وحصرهم ضمن قواعد بيانات وزارة العمل.



موعد صرف منحة 1500 جنيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بدأ صرف منحة عيد الميلاد المجيد البالغة 1500 جنيه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير الجاري، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يناير 2026.

ويتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، مع ضرورة إحضار رقم التسجيل الدال على أحقية الحصول على المنحة.



الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل الفئات المستفيدة من منحة عيد الميلاد المجيد من العمالة غير المنتظمة، وجاءت على النحو التالي:

- عمال التراحيل المسجلون بوزارة العمل

- الباعة الجائلون وموزعو الصحف

- ماسحو الأحذية والحرفيون

- ملاك العقارات ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى

- عمالة المنازل

- محفظو القرآن الكريم والقراء

- خدام الكنائس والمرتلون

- عمال الزراعة الموسميون والمؤقتون

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

- منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2026.

- منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

- منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

- منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

- منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا.



خطوات التقديم للحصول على منحة وزارة العمل

تتم عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر عدة طرق تشمل:

- حصر العمالة بواسطة المقاولين في مواقع العمل

- المبادرات الميدانية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة في المحافظات

وبمجرد التسجيل في قاعدة البيانات، يتم إدراج المستفيدين تلقائيًا ضمن قوائم الصرف الخاصة بالمنح الدورية.

شروط التسجيل في منحة وزارة العمل

وضعت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وجاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا

- ألا يكون لديه سجل تجاري أو وظيفة دائمة

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وتوضح المهنة الحالية

وأكدت وزارة العمل أن صرف هذه المنحة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة غير المنتظمة، خاصة في المناسبات الرسمية والأعياد.