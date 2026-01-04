قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يمنح شويكار خليفة تكريمًا خاصًا

أعلنت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال عن تكريم المخرجة وخبيرة الرسوم المتحركة شويكار خليفة كأولى المكرَّمين في الدورة الأولى للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، تقديرًا لمسيرتها الطويلة وإسهاماتها البارزة في مجال الجرافيك والرسوم المتحركة وتطوير المحتوى المرئي الموجَّه للطفل.

تنتمي شويكار خليفة إلى محافظة الدقهلية، وحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة – قسم الديكور عام 1965، وتلقت العديد من الدورات المتخصصة في دراسة التلفزيون والإنتاج والرسوم المتحركة. 

شغلت مناصب قيادية مؤثرة داخل التلفزيون المصري وقنوات النيل المتخصصة، من بينها نائب رئيس قناة الأسرة والطفل (1998)، ورئيس قناة النيل للدراما (2001)، ثم رئيس قناة النيل للأسرة والطفل (2002)، قبل أن تعمل مستشارًا لرئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيك (2003–2010).

أعمال بارزة وجوائز

قدّمت “خليفة” إسهامات فنية مهمة، كان من أبرزها مساعد مخرج لفوازير رمضان مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، ومخرج رسوم متحركة لمسلسل “ألف ليلة وليلة”، ونالت عن أعمالها شهادات تقدير وجوائز محلية ودولية، كما شاركت في لجان تحكيم مهرجانات عديدة، أبرزها رئاسة لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة بالدورة السابعة عشرة للمهرجان القومي للسينما المصرية عام 2013.

بوستر الدورة الأولى: «السينما بعيون الأطفال»

في سياق متصل، كشفت إدارة المهرجان عن بوستر الدورة الأولى من تصميم الفنان هشام علي، الذي جاء ترجمة بصرية لشعار المهرجان «السينما بعيون الأطفال»، ويظهر في البوستر طفلان يقفان على شريط سينمائي ويتطلعان إلى شعاع ضوء يخترق العتمة، في رمز لعالم الخيال والاكتشاف والأمل، بينما تعكس لوحة الألوان الهادئة بدرجات الأزرق والتركواز صفاء الرؤية وبراءة التلقي، ويعزز الضوء الأبيض الإحساس بالدهشة والتركيز البصري.

رؤية المهرجان وبرامجه

يعكس البوستر توجه المهرجان نحو سينما تحترم عقل الطفل وتخاطب وجدانه، وتضعه شريكًا في صناعة الحكاية والصورة، ويُعد مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال أول مهرجان سينمائي بمحافظات الدلتا، ويقام برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية ونقابة السينمائيين، ويتضمن مسابقتين دوليتين للأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، إلى جانب مسابقة محلية لأفلام صنعها الأطفال من مختلف محافظات مصر.

