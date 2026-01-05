قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يحتفل بالقداس الإلهي ويمنح الدرجة الإيبودياكونية للشماس مكاريوس وهيب

الأنبا عمانوئيل عياد
الأنبا عمانوئيل عياد
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، برعية القديس أنطونيوس البدواني، بنقادة.

وخلال الذبيحة الإلهية، منح صاحب النيافة الدرجةِ الإيبودياكونيةِ (الرسائليةِ) للشماسِ مكاريوسَ وهيب، بمشاركة القمص أندراوس بسادة، راعي الكنيسةِ، بحضورِ الأخواتِ الراهباتِ، والشماسِ ماهر داود، والشماسِ عياد عبده.

تزامنَ الاحتفالُ مع قراءةِ إنجيلِ "ميلادِ يوحنا المعمدانِ" (لوقا 1: 57-80)، حيث ركزَ الأب المطران في كلمتِهِ الروحيةِ على أنَّ المحيطينَ بزكريا، وأليصاباتَ أرادوا تسميةَ الصبيِّ "زكريا" تيمنًا بأبيهِ، ووفقًا للعاداتِ، ولكنَّ اللهَ كانَ قد اختارَ له اسمَ "يوحنا".

وأكَّدَ راعي الإيبارشيّة أنَّ حياتَنا المسيحيةَ يجبُ أن تسيرَ وفقَ هذا المنهجِ: "أن نفعلَ ما يريدُهُ اللهُ، وليسَ ما يفرضُهُ علينا الناسُ أو التقاليدُ البشريةُ"، فالسعادةُ الحقيقيةُ تكمنُ في تتميمِ المشيئةِ الإلهيةِ.

وشدَّدَ الأنبا عمانوئيل على قدسيةِ دورِ الشماسِ في مساعدةِ الأبِ الكاهنِ، والاهتمامِ بأواني المذبحِ، ليكونَ نموذجاً للأمانةِ والخدمةِ.

وفي ختامِ القداسِ الإلهيِ، والاحتفالِ الروحيِّ هنَّأَ نيافة المطرانُ الشماسَ مختفى به، متمنيًا له خدمةً مثمرةً، مهنئًا الجميع بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك القداس الإلهي الذبيحة الكنيسةِ القداسِ

