الأنبا عمانوئيل يحتفل بالقداس الإلهي ويمنح الدرجة الإيبودياكونية للشماس مكاريوس وهيب

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، برعية القديس أنطونيوس البدواني، بنقادة.

وخلال الذبيحة الإلهية، منح صاحب النيافة الدرجةِ الإيبودياكونيةِ (الرسائليةِ) للشماسِ مكاريوسَ وهيب، بمشاركة القمص أندراوس بسادة، راعي الكنيسةِ، بحضورِ الأخواتِ الراهباتِ، والشماسِ ماهر داود، والشماسِ عياد عبده.

تزامنَ الاحتفالُ مع قراءةِ إنجيلِ "ميلادِ يوحنا المعمدانِ" (لوقا 1: 57-80)، حيث ركزَ الأب المطران في كلمتِهِ الروحيةِ على أنَّ المحيطينَ بزكريا، وأليصاباتَ أرادوا تسميةَ الصبيِّ "زكريا" تيمنًا بأبيهِ، ووفقًا للعاداتِ، ولكنَّ اللهَ كانَ قد اختارَ له اسمَ "يوحنا".

وأكَّدَ راعي الإيبارشيّة أنَّ حياتَنا المسيحيةَ يجبُ أن تسيرَ وفقَ هذا المنهجِ: "أن نفعلَ ما يريدُهُ اللهُ، وليسَ ما يفرضُهُ علينا الناسُ أو التقاليدُ البشريةُ"، فالسعادةُ الحقيقيةُ تكمنُ في تتميمِ المشيئةِ الإلهيةِ.

وشدَّدَ الأنبا عمانوئيل على قدسيةِ دورِ الشماسِ في مساعدةِ الأبِ الكاهنِ، والاهتمامِ بأواني المذبحِ، ليكونَ نموذجاً للأمانةِ والخدمةِ.

وفي ختامِ القداسِ الإلهيِ، والاحتفالِ الروحيِّ هنَّأَ نيافة المطرانُ الشماسَ مختفى به، متمنيًا له خدمةً مثمرةً، مهنئًا الجميع بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.