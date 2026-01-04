توزيع لحوم مجاناً على غير القادرين بكنيسة الشهيدة رفقة بقرية سنباط مركز زفتي بالغربية.. صور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية كبرى لتوزيع عدد (300) كيلو لحوم مجانا على عدد (150) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بكنيسة الشهيدة رفقة بقرية سنباط بمركز زفتي فى محافظة الغربية.

دعم المشاركة المجتمعية

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وقالت الدكتورة حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، انه تم توزيع عدد (300) كيلو لحوم على 150 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدة على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه تم اختيار الحالات الاكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.