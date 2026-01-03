وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، باللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الغربية، بما يسهم في دفع العمل بالمشروعات الجارية، وتسريع معدلات التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة والاقتصاد القومي.

توجيهات محافظ الغربية

واستعرض الجانبان عددا من المشروعات التي تتبناها الوزارة في محافظة الغربية، والتي لا تقتصر على تطوير شركة غزل المحلة، بل تشمل أيضًا إنشاء مدينة تعليمية جامعية متكاملة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، إلى جانب مشروعات فندقية وتجارية وإدارية، بما يعكس رؤية تنموية شاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول وتعزيز التنمية المتكاملة بالمحافظة.

توجيهات وزير قطاع الأعمال

وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى بمتابعة واهتمام مستمر من القيادة السياسية، لما له من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل ركيزة أساسية في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث البنية التحتية، وإدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج، وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري، بما يضمن استدامة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن اعتزازه الكبير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، باعتبارها أحد أهم رموز الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن ما تشهده الشركة من تطوير غير مسبوق يعكس الدعم الكامل الذي توليه الدولة للصناعة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف المحافظ أنه يشعر بسعادة خاصة في كل مرة يتواجد فيها داخل هذا الصرح الصناعي العريق، لما يلمسه من تطور حقيقي وجهود ملموسة على أرض الواقع، مثمنًا الدور المهم الذي يقوم به وزير قطاع الأعمال العام في المتابعة المستمرة ودعم خطط إعادة إحياء الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.