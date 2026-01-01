قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الغربية يتفقد شوارع المحلة ويشارك المواطنين فرحة العام الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة بالشارع المحلاوي، لمتابعة الحالة العامة للشارع والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحلة الكبرى قلعة الصناعة المصرية خلال احتفالات رأس السنة، خاصة انها واحدة من أكثر المناطق حيوية وكثافة بشرية، باعتبارها قلب الحركة التجارية.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على فرض الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، ومع الساعات الأولى من منتصف ليل أول أيام العام الجديد.

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الشارع في صورة لائقة مسؤولية لا تقبل التهاون، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، والتنبيه المشدد على غلق المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تجاوزات، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تعطيل مظاهر احتفالهم.

احتفالات كريمساس 

وتابع المحافظ أعمال فرق النظافة ميدانيًا، موجهًا بزيادة المعدات والعمالة خلال ساعات الليل، خاصة مع توافد المواطنين للاحتفال برأس السنة، مشددًا على أن الحفاظ على نظافة الشوارع وانسيابية الحركة المرورية مسئولية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن الدولة حريصة على أن يحتفل المواطنون في أجواء آمنة ومنظمة دون أي ممارسات تعكر صفوهم أو تمس النظام العام.

تحسين خدمات المواطنين 

وحرص المحافظ خلال جولته على التوقف وسط المواطنين وتبادل التهاني معهم بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدًا أن تواجده في الشارع يأتي في إطار حرصه على الاطمئنان على المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم، والتأكد من توفير أجواء آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحلة الكبرى، وتعكس صورة حضارية للمحافظة في هذه المناسبة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة لن تسمح بأي مظاهر عشوائية أو تعديات على حق المواطن في شارع منظم ونظيف، مشددًا على أن العمل الميداني والمتابعة اللحظية مستمرة على مدار الساعة، خاصة خلال المناسبات والأعياد، لضمان تقديم خدمة حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وأضاف محافظ الغربية أن الشارع المحلاوي يمثل رمزًا للحركة والحياة داخل عروس الدلتا ، ومن ثم فإن الحفاظ على انضباطه ونظافته يعكس احترام الدولة لمواطنيها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال، وفي الوقت نفسه فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المواطن سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن محافظة الغربية ماضية بقوة في ترسيخ الانضباط وتحسين جودة الحياة، بما يليق بتاريخها ومكانتها الصناعية والاقتصادية.

