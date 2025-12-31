قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلع داخل شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"؛ إثر ماس كهربائي مفاجئ.

تفاصيل الحريق 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا، من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، حول واقعة اشتعال النيران ووجود حريق هائل داخل شركة غزل المحلة بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بنحو 5 سيارات إطفاء؛ سعيا لإخماد النيران، وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وأفاد مسئول أمني بأن الحريق اندلع في بعض الخردة والمكاتب الإدارية؛ إثر ماس كهربائي مفاجئ، وأن اشتعال النيران بعيدا عن مصانع الشركة، والعمل ينتظم داخلها تزامنا مع بدء أيام العام الجديد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بها، وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إخماد حريق شركة غزل المحلة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

