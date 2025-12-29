قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور

جنازة كابتن صابر عيد
جنازة كابتن صابر عيد
الغربية أحمد علي

شيع المئات من الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل في جنازة شعبية جثمان الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة وأحد أساطير منتخب مصر عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الكبير بعزبة حمد ودفن بمثواه الاخير بمقابر أسرته .

مراسم الجنازة 


وشارك في مراسم التشييع الكابتن شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأسبق  والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب  وكابتن خالد عيد مدرب غزل المحلة الأسبق  ولفيف من قدامي اللاعبين والرياضيين سعيا في مواساة أفراد أسرته واحفاد الأسطورة الرياضية الراحلة.

مشاركة الرياضيين 

وكان  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية قد نعي ببالغ الحزن والأسى، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع أبناء محافظة الغربية، وفاة الكابتن صابر عيد، نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر، وأحد أبرز مدافعي الكرة المصرية في جيله، الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة عطاء طويلة ومشرفة داخل الملاعب، قدّم خلالها نموذجًا مميزًا في الالتزام والانضباط والروح الرياضية.

نعي محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة فقدت رمزًا رياضيًا كبيرًا وأحد أبنائها المخلصين الذين رفعوا اسم المحلة ومصر عاليًا في المحافل الرياضية، مشددًا على أن الراحل ترك إرثًا خالدًا في قلوب جماهير كرة القدم المصرية، وجماهير المحلة الكبرى على وجه الخصوص، بعدما كان أحد الأعمدة الأساسية لفريق غزل المحلة، وشارك مع منتخب مصر في المحافل الدولية، من بينها نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، في واحدة من أبرز محطات تاريخ الكرة المصرية.

أسطورة منتخب مصر 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن رحيل الكابتن صابر عيد يمثل خسارة كبيرة للكرة المصرية، لما كان يتمتع به من سيرة طيبة ومسيرة رياضية مشرفة، معربًا عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وجماهير غزل المحلة وللوسط الرياضي بأكمله، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

اخبار محافظة الغربية جنازة كابتن صابر عيد نجم غزل المحلة الوداع الاخير منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

ترشيحاتنا

هشام عصام

وفاة هشام عصام .. قصة استئصاله جزءا من المعدة وتعاونه مع الكينج والهضبة

عمرو دياب وإبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى يكشف سر نجاح عمرو دياب: ليس مجرد مطرب بل موسيقي شامل

هدى رمزي

هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد